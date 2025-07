Arsenal e Milan terão os caminhos cruzados em um amistoso internacional preparatório para a temporada 2025/26. A partida será realizada nesta quarta-feira (23), às 08h30 (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura, em Kallang (SGP); a transmissão é da ESPN Brasil e Disney+ (streaming).

O Arsenal chega para o amistoso visando integrar seus novos reforços ao time. Entre as principais contratações da equipe nesta janela estão os meio-campistas Martín Zubimendi e Christian Nørgaard, além do atacante Noni Madueke, ex-Chelsea. Na última temporada da Premier League, a equipe de Mikel Arteta terminou como vice-líder, somando 74 pontos. Agora, os Gunners têm como meta conquistar seu primeiro título inglês em 22 anos, além de buscar a inédita taça da Champions League.

O Milan, por sua vez, também utilizará o amistoso para testar diferentes formações e avaliar seus novos jogadores. Sob o comando do novo técnico Massimiliano Allegri, o próximo duelo deve marcar a estreia de Luka Modrić na Itália. Na última Serie A italiana, o time terminou na oitava posição, um resultado abaixo das expectativas.

Tudo sobre o jogo entre Arsenal e Milan (onde assistir, horário, escalações e local):

ARSENAL 🆚 MILAN

Amistoso Internacional 2025

📆 Data e horário: sábado, 23 de julho, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Emirates Stadium, Londres (Inglaterra)

👁️ Onde assistir: ESPN Brasil (TV fechada) e Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

David Raya; Ben White, Jakub Kiwior, Kieran Tierney, Oleksandr Zinchenko; Martín Zubimendi, Andreas Noorgard; Gabriel Martinelli, Bukayo Saka, Martin Ødegaard; Mikel Merino.

🔴⚫ Milan (Técnico: Massimiliano Allegri)

Mike Maignan; Fikayo Tomori, Davide Gabbia, Filip Pavlovic; Riccardo Ricci, Luka Modrić, Jonathan Jiménez, Chukwueze; Christian Pulisic, Rafael Leão, José Giménez.

