Milan se aproxima de destaque da Premier League; confira

O Milan está próximo de anunciar um novo lateral-esquerdo após a saída de Theo Hernández e o alvo é destaque da Premier League. Trata-se de Pervis Estupiñan, do Brighton e da seleção do Equador, que deverá ser reforço rossonero em uma transferência que pode chegar aos 19 milhões de euros (R$ 124,1 milhões na cotação atual), segundo o jornalista Fabrizio Romano.

Recentemente, o Milan acertou a venda de Theo Hernández para o Al-Hilal por 25 milhões de euros (R$ 163,4 milhões). Com isso, iniciou-se uma procura por um lateral-esquerdo no mercado e o alvo identificado foi Estupiñan. Assim, o acordo estaria alinhado para o pagamento de uma taxa fixa em 17 milhões de euros (R$ 111,1 milhões), mais 2 milhões de euros em bônus - o que alcançaria os R$ 124,1 milhões.

Aos 27 anos, Pervis Estupiñan esteve nas últimas três temporadas ao serviço do Brighton, revelando-se um lateral-esquerdo extremamente confiável e de bom rendimento. O equatoriano deixará o clube inglês com 104 jogos e com status de titular dos bons anos que a equipe inglesa apresentou, inclusive surpreendendo os grandes muitas vezes.

Pervis Estupiñán pelo Brighton (Foto: Divulgação/Brighton & Hove Albion)

Brighton é um desenvolvedor de sul-americanos

Estupiñan é mais um dos casos de jogadores sul-americanos que são contratados pelo Brighton e posteriormente são desenvolvidos em um contexto de Premier League. O mais recente dos exemplos é o atacante João Pedro, que fechou com o Chelsea e rapidamente foi protagonista do título mundial. Também nos Blues, Moises Caicedo foi evidenciado pelo Brighton e hoje é considerado um dos principais meio-campistas do mundo. Por fim, vale citar Alexis Mac Allister. O argentino engrenou pelo clube inglês e, somado ao título mundial com seu país em 2022, foi negociado com o Liverpool.

