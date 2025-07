O Barcelona vai reencontrar dois ídolos de sua história na 60ª edição do Troféu Joan Gamper, “Festa del Gamper Estrella Damm”, que será disputada em 10 de agosto às 21h CEST no Estádio Johan Cruyff.

O Como 1907, clube da Série A italiana, é comandado pelo ex-blaugrana Cesc Fàbregas e conta com Sergi Roberto, ainda em atividade, no elenco.

Inicialmente, o duelo estava previsto para o Spotify Camp Nou, mas, no fim, o Estádio Johan Cruyff será o palco da partida. O cenário repete o de 2021, quando as equipes masculina e feminina do Barça enfrentaram a Juventus em uma rodada dupla que marcou a estreia do Barça Feminino no torneio oficial do clube.

Apresentação da equipe

O duelo contra o Como também marcará a apresentação oficial do elenco comandado por Hansi Flick, como parte da “Festa del Gamper Estrella Damm”. A partida acontece após a turnê asiática do Barça, que inclui amistosos contra o Vissel Kobe, no Japão, e contra o FC Seoul e o Daegu FC, na Coreia do Sul.

O confronto com o Como será o último teste da equipe antes do início da La Liga, cuja estreia está marcada para sábado, 16 de agosto, em Mallorca. Além disso, o jogo será histórico, pois colocará frente a frente, pela primeira vez, os 125 anos de história do Barcelona e os 118 anos do clube italiano.

Nono clube italiano

O Como será o nono time italiano a disputar o Troféu Joan Gamper. Em 50 edições, 14 contaram com equipes da Série A: Sampdoria e Milan, três vezes cada; Internazionale e Juventus, duas vezes cada; além de Napoli, Parma, Roma e Brescia, uma vez cada.

Revelação da Série A 2024/25, o Como terminou a temporada em 10º lugar, em seu retorno à elite após 21 anos. O elenco também conta com o zagueiro Álex Valle, formado na La Masia e que já atuou pelo time principal do Barcelona em amistosos.

Messi e Fàbregas pelo Barcelona (Foto: Alberto Estévez/EFE)

Passagens de Fàbregas e Sergi pelo Barcelona

Cesc Fàbregas voltou ao Barcelona em 2011, deixando o Arsenal para defender o clube onde foi formado. Em três temporadas no Camp Nou, o meio-campista somou 151 partidas, com 42 gols marcados e 51 assistências. Nesse período, conquistou seis títulos com a equipe catalã, entre eles La Liga, a Copa do Rei, o Mundial de Clubes da FIFA, a Supercopa da Espanha e a Supercopa da UEFA.

Já Sergi Roberto construiu uma longa trajetória no Barcelona, onde chegou ainda aos 14 anos para integrar as categorias de base. Promovido ao time principal, defendeu o clube por 14 temporadas, acumulando 373 partidas, 19 gols e 42 assistências. Ao longo desse período, levantou 20 troféus.

O jogador ficou marcado pelo gol histórico contra o PSG. Foi dele o sexto gol da vitória por 6 a 1, nas oitavas de final da Liga dos Campeões 2016/17, que selou a épica virada do Barça após a derrota por 4 a 0 no jogo de ida.