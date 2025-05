Titular do Barcelona retorna aos treinos e deve reforçar contra Real Madrid

O Barcelona ganhou uma boa notícia antes do "El Clásico" contra o Real Madrid deste domingo (11), pela 35ª rodada de La Liga. O lateral-esquerdo Alejandro Baldé, que teve uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda em abril, antes do jogo contra o Borussia Dortmund pela volta das quartas de final da Champions League, se uniu aos treinos com o time profissional e deve voltar à disposição de Hansi Flick.

O Barça divulgou um vídeo nas redes sociais onde aparece o defensor espanhol nos treinos da equipe blaugrana. Contudo, indica-se que o atleta esteja disponível para ajudar o time catalão a ampliar a liderança do campeonato. Baldé sofreu a lesão ainda na etapa inicial do jogo contra o Leganés, no dia 12 de abril. Durante o período afastado, foi substuído por Gerard Martín.

Na atual temporada, Baldé disputou 43 partidas, soma 10 assistências e tem um gol marcado na final da Supercopa da Espanha sobre o Real Madrid. O jovem de 21 anos é titular de forma indiscutível na equipe de Hansi Flick.

Barcelona x Real Madrid

Barcelona e Real Madrid contam os dias para o "El Clásico", no confronto direto da 35ª rodada do Campeonato Espanhol, no jogo que pode decidir o campeão. Faltando quatro rodadas para o término do campeonato, os Merengues estão na segunda posição com 75 pontos, quatro a menos que o líder Barça, que soma 79.

O Barcelona vive momento mágico em clássicos nesta temporada. A Supercopa da Espanha foi o primeiro revés merengue: vitória de 5 a 2 para o lado catalão. No último duelo, pela decisão da Copa do Rei, 3 a 2 de virada para o maior campeão da competição. Além disso, um massacre de 4 a 0 simbolizou o confronto no primeiro turno da liga.

Se vencer, os Culés colocam a mão na taça e abrem sete pontos entre os nove em disputa nas rodadas finais. O Real, por sua vez, precisa vencer para diminuir a distância para somente um ponto. Em caso de derrota, a taça ficará ainda mais distante de Madri.