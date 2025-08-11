Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estão finalmente fadados à eternidade. O craque português, após nove anos de namoro e duas filhas, pediu a mão da hispano-argentina em casamento na Arábia Saudita.

Georgina publicou, em suas redes sociais, uma foto com um anel de diamantes em seu dedo anelar esquerdo, sobre a mão de Cristiano, celebrando o pedido formalizado pelo jogador.

🌌 A trajetória de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

Ronaldo e Georgina se conheceram em 2016, quando se encontraram em uma loja da Gucci, onde a moça trabalhava como assistente de vendas. Dias depois, marcaram um jantar e assumiram o relacionamento em novembro do mesmo ano.

O casal deu vida a duas filhas biológicas: Alana Martina, de 7 anos, e Bella Esmeralda, de 3. O português também tem três filhos de relações anteriores, os quais Rodríguez considera também como filhos: Cristiano Jr, Eva Maria e Mateo. Em 2022, a agora influenciadora também esperava o menino Ángel, gêmeo de Bella, mas o perdeu no parto, em caso que gerou comoção mundial.

Em documentário, Georgina definiu o caso como "a situação mais complicada" de sua vida. Em depoimento ao audiovisual, Ronaldo, ao falar sobre o casório, disse que não tinha pressa para formalizar o relacionamento.

- Eu sempre disse a ela que nos casaríamos quando tivéssemos aquele "clique". Pode ser em um ano, seis meses ou um mês - afirmou o atleta, na ocasião.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez juntos na Torre Eiffel (Foto: Reprodução/ Instagram)

O casal atualmente mora em Riade, na Arábia Saudita, cidade onde Ronaldo desfila seu futebol com a camisa do Al-Nassr. O camisa 7 vive a expectativa de estrear na temporada 2025/26 diante do Al-Ittihad, no dia 19 de agosto, valendo o título da Supercopa Saudita.