Futebol Internacional

Goleiro do Crystal Palace paga cerveja e gasta mais de R$ 6 mil após título na Inglaterra

Eagles conquistaram a Supercopa da Inglaterra pela primeira vez ao superar o Liverpool nos pênaltis

Dean Henderson - Crystal Palace
imagem cameraDean Henderson comemora título do Crystal Palace na Inglaterra (Foto: Graham Hunt/ProSportsImagines/DPPI/AFP)
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/08/2025
16:20
  Matéria
Dean Henderson, goleiro do Crystal Palace, promoveu aos torcedores do clube um momento especial. Depois de conduzir o clube ao seu primeiro título da Supercopa da Inglaterra, o arqueiro surpreendeu torcedores em um pub com uma experiência diferente.

Segundo relatos, Henderson gastou mais de R$ 6 mil como forma de agradecimento aos aficionados, pagando cervejas aos presentes no local. O momento, inclusive, foi registrado por alguns com fotos junto ao herói da conquista.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em campo, Dean foi um dos símbolos da conquista. Com o empate em 2 a 2, o duelo teve que ser decidido nas penalidades; o inglês cresceu debaixo das traves e defendeu as cobranças de Alexis Mac Allister e Harvey Elliott, ajudando a equipe comandada por Oliver Glasner a erguer o troféu nacional.

A história, todavia, não é tão nova. Na final da FA Cup de 2024/25, Henderson pegou, no tempo normal, a cobrança de Omar Marmoush e fez outras grandes intervenções que garantiram o título aos londrinos diante do poderoso Manchester City.

Após a dupla conquista doméstica, o Palace de Dean Henderson já inicia sua trajetória na Premier League de 2025/26. E o compromisso inicial é complicado: a equipe visita o Chelsea no Stamford Bridge, no domingo (17), às 10h (de Brasília).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Dean Henderson comemora título da Copa da Inglaterra pelo Crystal Palace (Foto: Yunus Dalgic/Anadolu via AFP)

