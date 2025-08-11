Rússia reduzirá limite de estrangeiros: brasileiros podem sair
Clubes devem vender jogadores "gringos" com pápeis secundários nos elencos
O Campeonato Russo poderá passar por uma mudança importante: a redução do limite de jogadores estrangeiros por equipe. De acordo com a apuração do jornalista Marco Geves, a alteração do regulamento entrará em vigor a partir da próxima temporada, em 2026/27, o que obrigará diversas equipes a vender atletas com papéis de menor importância dentro dos respectivos elencos.
Atualmente, inclusive nesta temporada 2025/26, o limite de estrangeiros na Premier League Russa é de 13 atletas, sendo que apenas oito podem entrar em campo ao mesmo tempo. Ainda não está claro o tamanho da redução informada, mas os principais clubes devem precisar vender jogadores, principalmente brasileiros. Alguns nomes, que são especulados constantemente no Brasil, como Nino, Robert Renan, Wendel, Bitello, Gustavo Mantuan e Víctor Sá podem entrar no mercado a partir do próximo ano.
Os 28 brasileiros na Rússia
- Nino (Zagueiro, Zenit)
- Robert Renan (Zagueiro, Zenit)
- Diego Costa (Zagueiro, Krasnodar)
- Vítor Tormena (Zagueiro, Krasnodar)
- Jubal (Zagueiro, Krasnodar)
- Willyan Rocha (Zagueiro, CSKA)
- Lucas Fasson (Zagueiro, Lokomotiv)
- Marcelo Alves (Zagueiro, Sochi)
- Douglas Santos (Lateral-esquerdo, Zenit)
- Moisés (Lateral-esquerdo, CSKA)
- Gerson (Meio-campista, Zenit)
- Wendel (Meio-campista, Zenit)
- Bitello (Meio-campista, Dínamo)
- Rubens (Meio-campista, Dínamo)
- Douglas Augusto (Meio-campista, Krasnodar)
- Matheus Alves (Meio-campista, CSKA)
- Fernando Costanza (Meio-campista, Krylya Sovetov)
- Ismael Silva (Meio-campista, Akhmat Grozny)
- Luiz Henrique (Atacante, Zenit)
- Pedro (Atacante, Zenit)
- Gustavo Mantuan (Atacante, Zenit)
- Marquinhos (Atacante, Spartak)
- Ronaldo (Atacante, FK Rostov)
- Alerrandro (Atacante, CSKA)
- Arthur Gomes (Atacante, Dínamo)
- Víctor Sá (Atacante, Krasnodar)
- Gustavo Furtado (Atacante, Krasnodar)
- Alexandre Jesus (Atacante, FK Orenburg)
