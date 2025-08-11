menu hamburguer
Futebol Internacional

Rússia reduzirá limite de estrangeiros: brasileiros podem sair

Clubes devem vender jogadores "gringos" com pápeis secundários nos elencos

Luiz Henrique entrou no segundo tempo e converteu seu pênalti contra o CSKA (Reprodução: Zenit)
imagem cameraLuiz Henrique entrou no segundo tempo e converteu seu pênalti contra o CSKA (Reprodução: Zenit)
Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/08/2025
17:48
  Matéria
  Mais Notícias

O Campeonato Russo poderá passar por uma mudança importante: a redução do limite de jogadores estrangeiros por equipe. De acordo com a apuração do jornalista Marco Geves, a alteração do regulamento entrará em vigor a partir da próxima temporada, em 2026/27, o que obrigará diversas equipes a vender atletas com papéis de menor importância dentro dos respectivos elencos.

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Atualmente, inclusive nesta temporada 2025/26, o limite de estrangeiros na Premier League Russa é de 13 atletas, sendo que apenas oito podem entrar em campo ao mesmo tempo. Ainda não está claro o tamanho da redução informada, mas os principais clubes devem precisar vender jogadores, principalmente brasileiros. Alguns nomes, que são especulados constantemente no Brasil, como Nino, Robert Renan, Wendel, Bitello, Gustavo Mantuan e Víctor Sá podem entrar no mercado a partir do próximo ano.

Nino - Zenit
Especulado em alguns clubes brasileiros, Nino comemora gol pelo Zenit, da Rússia (Foto: Reprodução / Instagram)

Os 28 brasileiros na Rússia

  • Nino (Zagueiro, Zenit)
  • Robert Renan (Zagueiro, Zenit)
  • Diego Costa (Zagueiro, Krasnodar)
  • Vítor Tormena (Zagueiro, Krasnodar)
  • Jubal (Zagueiro, Krasnodar)
  • Willyan Rocha (Zagueiro, CSKA)
  • Lucas Fasson (Zagueiro, Lokomotiv)
  • Marcelo Alves (Zagueiro, Sochi)
  • Douglas Santos (Lateral-esquerdo, Zenit)
  • Moisés (Lateral-esquerdo, CSKA)
  • Gerson (Meio-campista, Zenit)
  • Wendel (Meio-campista, Zenit)
  • Bitello (Meio-campista, Dínamo)
  • Rubens (Meio-campista, Dínamo)
  • Douglas Augusto (Meio-campista, Krasnodar)
  • Matheus Alves (Meio-campista, CSKA)
  • Fernando Costanza (Meio-campista, Krylya Sovetov)
  • Ismael Silva (Meio-campista, Akhmat Grozny)
  • Luiz Henrique (Atacante, Zenit)
  • Pedro (Atacante, Zenit)
  • Gustavo Mantuan (Atacante, Zenit)
  • Marquinhos (Atacante, Spartak)
  • Ronaldo (Atacante, FK Rostov)
  • Alerrandro (Atacante, CSKA)
  • Arthur Gomes (Atacante, Dínamo)
  • Víctor Sá (Atacante, Krasnodar)
  • Gustavo Furtado (Atacante, Krasnodar)
  • Alexandre Jesus (Atacante, FK Orenburg)

