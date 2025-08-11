Ex-Vasco é alvo de gigantes portugueses e do Zenit
Jogador está atualmente defendendo o Rio Ave, de Portugal
Zenit, Sporting e Porto estão na disputa pela contratação de um atacante ex-Vasco. Trata-se de Clayton, jogador de 26 anos, que defende as cores do Rio Ave, de Portugal. A informação foi publicada primeiro pelo site "ge".
Clayton chegou ao clube no ano passado e teve ótimo desempenho na última temporada, anotando 18 gols e duas assistências em 37 partidas. Os números despertaram o interesse dos rivais locais e dos russos, que podem formalizar uma proposta nos próximos dias.
O atacante foi negociado pelo Vasco cinco meses após sua chegada à Colina, tendo feito apenas oito partidas, sem balançar as redes em nenhuma ocasião. O vínculo inicialmente foi por empréstimo, tendo sua compra concretizada neste ano por quase R$ 19 milhões.
Ainda segundo o "ge", as possíveis propostas do trio do Velho Continente podem ser cinco vezes maiores do que o valor da compra por parte do Rio Ave, alcançando a casa dos R$ 100 milhões, que enriqueceriam os cofres lusitanos.
🔢 Na mira de Zenit e dupla portuguesa: os números de Clayton, ex-Vasco, pelo Rio Ave
⚽ 37 jogos
⌛ 3.192 minutos em campo
🥅 18 gols marcados
📤 2 assistências
✅ 11 vitórias
🟰 12 empates
❌ 14 derrotas
