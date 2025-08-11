menu hamburguer
Ex-Vasco é alvo de gigantes portugueses e do Zenit

Jogador está atualmente defendendo o Rio Ave, de Portugal

imagem cameraClayton em ação pelo Vasco (Foto: Felipe Duest/Pera Photo Press/Gazeta Press)
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/08/2025
17:25
Zenit, Sporting e Porto estão na disputa pela contratação de um atacante ex-Vasco. Trata-se de Clayton, jogador de 26 anos, que defende as cores do Rio Ave, de Portugal. A informação foi publicada primeiro pelo site "ge".

Relacionadas

➡️ Jornal espanhol analisa volta de Neymar à Seleção Brasileira: ‘Situação mudou’

Clayton chegou ao clube no ano passado e teve ótimo desempenho na última temporada, anotando 18 gols e duas assistências em 37 partidas. Os números despertaram o interesse dos rivais locais e dos russos, que podem formalizar uma proposta nos próximos dias.

O atacante foi negociado pelo Vasco cinco meses após sua chegada à Colina, tendo feito apenas oito partidas, sem balançar as redes em nenhuma ocasião. O vínculo inicialmente foi por empréstimo, tendo sua compra concretizada neste ano por quase R$ 19 milhões.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ainda segundo o "ge", as possíveis propostas do trio do Velho Continente podem ser cinco vezes maiores do que o valor da compra por parte do Rio Ave, alcançando a casa dos R$ 100 milhões, que enriqueceriam os cofres lusitanos.

🔢 Na mira de Zenit e dupla portuguesa: os números de Clayton, ex-Vasco, pelo Rio Ave

37 jogos
3.192 minutos em campo
🥅 18 gols marcados
📤 2 assistências
11 vitórias
🟰 12 empates
14 derrotas

Vasco x Nova Iguaçu - Clayton Silva
Clayton, alvo de Zenit, Porto e Sporting, em ação pelo Vasco em 2024 (Foto: Felipe Duest/Pera Photo Press/Gazeta Press)

