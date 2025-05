Com quatro times na disputa por vagas em finais continentais, a Premier League pode escrever ainda mais seu nome na história do futebol mundial. Isso porque, será um feito inédito caso ao menos um time inglês chegue nas decisões dos três principais torneios europeus. As chances são grandes, sendo a Europa e Conference League como as mais prováveis.

Desde a edição inaugural da Conference League, nunca três times ingleses chegaram juntos às finais continentais. Neste ano, a sina pode ser quebrada. Torneio de segundo escalão do continente, a Europa League já tem dois finalistas encaminhados, sendo ambos da terra da Rainha. Nos jogos de ida, Manchester United e Tottenham colocaram um pé na final ao vencerem seus jogos por 3 a 0 e 3 a 1, respectivamente.

Já o Chelsea fez sua parte como favorito na Conference League e não deu chances ao Djurgarden, vencendo por 4 a 1, fora de casa, para encaminhar seu lugar na final. O cenário mais delicado para os ingleses envolve o Arsenal, que perdeu a ida da semifinal da Champions, em casa, para o PSG. Caso queira avançar, terá de vencer por, pelo menos, 1 a 0 na França.

Vale frisar que o feito será inédito para os ingleses, porém não será a primeira vez que isso ocorre desde a fundação da Conference League. Na temporada de 2022/23, a Itália se tornou o único país a ter pelo menos um time finalistas em todas as competições: Inter de Milão na Champions League, Roma na Europa League e Fiorentina na Conference.

Próximos jogos dos times da Premier League em competições Uefa

⚽ PSG x Arsenal

📆 Parc des Princes, Paris

🏟️ 07/05/2025

🏆 Champions League

⚽ Manchester United x Athletic Bilbao

📆 08/05/2025

🏟️ Old Trafford, Manchester

🏆 Europa League

⚽ Bodo/Glimt x Tottenham

📆 08/05/2025

🏟️ Aspmyra Stadion, Bodo

🏆 Europa League

⚽ Chelsea x Djungardens

📆 08/05/2025

🏟️ Stamford Bridge, Londres

🏆 Conference League

*Todos válidos pela volta das semifinais