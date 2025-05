PSG confirma lesão de astro antes de decisão na Champions

O PSG, sob o comando de Luis Enrique, está perto de um retorno à final da Champions após cinco anos, mas pode ter uma má notícia antes da volta da semifinal. Ousmane Dembélé, autor do gol da vitória na ida diante do Arsenal, foi diagnosticado com uma lesão sofrida no duelo.

Segundo comunicado pelo clube, o atacante sofreu uma distensão na parte posterior da coxa direita. A recuperação nos últimos três dias foi positiva, mas ainda assim, o francês não será nem relacionado para o duelo com o Strasbourg, nesse sábado (3), pela Ligue 1.

A tendência é de que Ousmane seja reavaliado diariamente para que o Paris acompanhe a evolução da contusão. Há, porém, a possibilidade de que o camisa 10 seja desfalque também no Parc des Princes e não entre em campo no confronto com os Gunners.

Foi de Dembélé o gol que garantiu a vantagem do empate ao Paris Saint-Germain. Logo aos quatro minutos, o atacante criou jogada com Kvaratskhelia e bateu com o pé esquerdo no canto de David Raya, que nada pôde fazer. Na comemoração, pediu silêncio ao Emirates Stadium, e agora, seu time depende apenas de uma igualdade em casa para disputar a final no dia 31 de maio.

Jogando de falso 9 sob o comando de Luis Enrique, o craque vive uma fase iluminada. Ao todo, já são 45 participações diretas em gol na temporada, e seu nome tem sido listado entre os concorrentes à Bola de Ouro de 2025.

🔢 Vai levar a Champions? Números de Dembélé pelo PSG na temporada

⚽ 45 jogos

⌛ 3.018 minutos em campo

🥅 33 gols

📤 12 assistências

✅ 32 vitórias

🟰 8 empates

❌ 5 derrotas