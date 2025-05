Nesta sexta-feira (27), o Manchester City venceu o Wolverhampton por 1 a 0, em partida válida pela 35ª rodada da Premier League. O duelo foi disputado no Etihad Stadium, em Manchester. O único gol da partida foi marcado pelo craque Kevin De Bruyne, após bela assistência de Jeremy Doku.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, o Manchester City chegou à terceira posição na tabela da Premier League. Com isso, a equipe fica três pontos atrás do vice-líder Arsenal e dá mais um passo rumo à classificação para a próxima edição da Champions League. O Wolverhampton, por sua vez, teve encerrada uma sequência de seis vitórias consecutivas. No entanto, a derrota não altera significativamente a situação do clube, que já garantiu a permanência na elite e está fora da briga por competições europeias.

continua após a publicidade

Manchester City x Wolverhampton: como foi o jogo?

O confronto entre dois dos times em ascenção na Inglaterra foi intenso e resolvido no detalhe. Se por um lado, o City resolveu acordar após uma campanha abaixo na temporada e ganhar jogos para garantir uma classificação à Champions, o Wolverhampton fez uma arrancada histórica sob o comando de Vitor Pereira e garantiu a permanência na Premier League. Frente a frente, o jogo começou estudado e morno, com as equipes jogando com cautela, pois a vitória importava para ambos.

➡️Guerra, clima e idioma: lateral detalha adaptação à Rússia

O início do primeiro tempo foi morno, com as duas equipes adotando uma postura cautelosa. O City mantinha a posse de bola e controlava o jogo, mas o Wolves mostrava personalidade, conseguindo equilibrar as ações. O panorama mudou aos 35 minutos, quando os Citizens encaixaram um contra-ataque. Doku fez bela jogada individual pela esquerda e cruzou na medida para De Bruyne, que, em sua jornada de despedida, balançou as redes e abriu o placar.

continua após a publicidade

Marmoush e Bellegarde disputando bola no confronto entre Manchester City e Wolverhampton, válida pela Premier League. (Foto: Darren Staples / AFP)

Na segunda etapa, mesmo em desvantagem, o Wolverhampton encontrou mais dificuldades diante da pressão do City. Apesar do domínio territorial dos Citizens, as chances claras de gol foram escassas. O jogo permaneceu truncado, com as duas equipes buscando espaço, mas com pouca efetividade ofensiva. Assim, o placar não se alterou, e o Manchester City confirmou uma vitória importante rumo à final.

O que vem por aí?

Após a vitória, o Manchester City volta a campo novamente no próximo sábado (10), para duelar contra o Southampton. O jogo será válido pela Premier League e acontecerá às 11h (de Brasília). O Wolverhampton jogará no mesmo horário e dia, porém, enfrentará o Brighton, também pela Premier League.