O Borussia Dortmund é o time da Europa que estará no caminho do Fluminense no Mundial de Clubes na fase de grupos. O jogo entre as duas equipes acontece na estreia dos integrantes do Grupo F do torneio, no dia 17 de junho. Niklas Süle, zagueiro do clube alemão, falou sobre a expectativa de disputar a competição pela primeira vez no novo formato.

Niklas Sule, zagueiro do Borussia Dortmund (Foto: Reprodução / X)

— Acho que é muito parecido com a Champions League, já que nesse ano temos um novo formato. Temos três partidas da fase de grupos contra times de outros países, então será interessante ver como eles jogam futebol — disse, em entrevista para o site da Bundesliga.

Süle é um dos defensores mais experientes do elenco do Borussia Dortmund. Com 29 anos e em sua terceira temporada pelo clube alemão, o zagueiro sofreu com alguns problemas físicos na temporada 2024/25 e perdeu pelo menos 20 partidas da equipe ao longo do calendário. Com as ausências recorrentes, o jogador perdeu a titularidade, mas vem recuperando os minutos e a confiança de Niko Kovac, treinador da equipe.

Com 1,95 de altura, o zagueiro pode levar perigo nas jogadas aéreas ofensivas e é um jogador para a defesa do Fluminense prestar atenção nas jogadas e bola parada. Süle nunca enfrentou um time brasileiro na carreira, mas acredita que o Tricolor Carioca se apresentará um bom nível contra o Borussia Dortmund.

— Estou ansioso pelo torneio, com certeza será legal e, claro, queremos chegar lá. É definitivamente um torneio, e o formato que eles desenvolveram é realmente interessante. Você quer se comparar aos melhores, e acho que os melhores dos melhores estarão lá. Acho que os times mais bem-sucedidos fazem isso há 10 anos, e é por isso que acho que será um torneio e um evento incríveis — completou.

Fluminense x Borussia Dortmund no Mundial de Clubes

🌏 Fluminense (Brasil) x Borussia Dortmund (ALE)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo F)

📅 17 de junho, terça, às 13h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium