A partir desta terça-feira (11), o meio-campista francês Paul Pogba está apto a retornar aos gramados após cumprir uma suspensão de mais de um ano e meio por doping. O jogador de 31 anos teve seu contrato com a Juventus rescindido em novembro de 2024.

Pogba teve uma passagem marcante pela Juventus, onde conquistou vários títulos, incluindo quatro edições consecutivas da Serie A. Em 2016, retornou ao Manchester United por uma taxa de transferência que, na época, foi a mais alta da história. Durante sua segunda passagem pelo clube inglês, venceu a Copa da Liga Inglesa e a Liga Europa da UEFA.

Pela seleção francesa, Pogba foi peça fundamental na conquista da Copa do Mundo de 2018.

⚽ Paul Pogba no Corinthians

Caso Pogba desembarque no Corinthians, o meio-campo comandado por Ramón Díaz ganharia uma peça capaz de agregar dinamismo ofensivo e maior poder de criação. Além de ser amigo de Memphis Depay, estrela do Timão, o francês poderia formar uma dupla altamente produtiva com Rodrigo Garro, tornando o setor ainda mais perigoso para os adversários.

⚽ Paul Pogba no Flamengo

A relação entre Pogba e Flamengo já vem de anos. Em 2019, o francês chegou a postar um vídeo comemorando o título da Libertadores e falando em português. Ao lado de jogadores de alto calibre como Nico De La Cruz, Gerson e De Arrascaeta, "Pogboom" faria parte de um dos meios de campo mais talentosos e físicos do futebol mundial, tornando o Flamengo ainda mais forte na briga por todos os títulos que disputar.

⚽ Paul Pogba no Palmeiras

Um possível destino para Pogba seria o Palmeiras de Abel Ferreira. Além de ser um dos poucos clubes com capacidade financeira para atender às demandas do francês, o Alviverde teria condições de oferecer um elenco repleto de talentos ao seu redor, como Richard Rios, Raphael Veiga e Estevão. Com seus atributos físicos e técnicos, Pogba seria peça-chave para aumentar a capacidade ofensiva do ataque palmeirense e elevar o nível da armação da equipe.

