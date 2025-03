Pogba posta vídeo com camisa do Flamengo e web reage: ‘Cavando vaga’

Pogba postou um vídeo com a camisa do Flamengo, nesta quinta-feira (20), em sua conta oficial no Instagram. O francês, que já teve seu nome vinculado a times do Brasil, foi liberado recentemente a voltar a jogar após punição por dopping. Os comentários de torcedores do Rubro-Negro na internet comentaram o post, alguns dizendo que o jogador está "cavando vaga" no time.

Suspensão de Pogba

Punido em 2023 após ser pego no antidoping, o francês teve sua pena encerrada na segunda-feira (10/3), se tornando assim, apto a assinar com um novo clube para retornar à ativa. A suspensão de Pogba ocorreu no dia 10 de setembro de 2023 com a sentença de quatro anos ao testar positivo para testosterona sintética, substância listada como proibida pela Agência Mundial de Antidoping (WADA).

Empresária do jogador, Rafaela Pimenta celebrou o fim da suspensão de Pogba, que busca virar a página na carreira. Aos 32 anos, o perfil do jogador gera interesse de diversos clubes, mas ainda não existe uma definição com relação à próxima etapa do atleta.

- Quando saiu a sentença, a gente já calculava a data em que tudo isso aconteceria. Foi publicizado, mas não foi uma surpresa. Todos sabem da minha relação de carinho com o Paul e não posso estar mais feliz. É uma coisa que ele estava esperando muito, virar a página e começar uma nova história. Qualquer resposta que eu der, até a não resposta, faz barulho. Não vou criar nenhum tipo de rumor desnecessário. O Paul já foi ligado com tudo o que é possível nesse período. Temos que deixar o barco andar um pouquinho e ver o que vai acontecer - iniciou a empresária.