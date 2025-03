O volante francês Paul Pogba está livre para voltar aos gramados. No dia 11 de março, chegou ao fim a suspensão do jogador por doping após 18 meses de pena. Com isso, diversos times mundo afora comentaram a possibilidade de contratação do meio-campista, incluindo o Olympique de Marselha, da Ligue 1, liga principal de seu país natal.

O presidente do Olympique, Pablo Longoria, confirmou as conversas entre o clube e o jogador, mas optou por não o contratar no momento:

- Mantivemos algumas conversas. Tivemos a oportunidade porque é um jogador que está no mercado. Não decidimos contratá-lo nesta temporada porque acreditávamos que esse tempo de recuperação poderia alterar alguns equilíbrios na equipe. E aumentaria o nível de expectativa sem jogar… Consideramos isso contraproducente - afirmou Longoria ao "El Larguero".

🚪Portas fechadas para Pogba no Olympique de Marselha, na Ligue 1?

Apesar da recusa inicial, o presidente do clube francês não descartou em definitivo a ideia da contratação:

- Pensando no futuro, estamos focados no final da temporada, e talvez em três semanas teremos uma visão mais clara do planejamento. Obviamente, um jogador desse nível no mercado deve ser valorizado - completou.

Paul Pogba atuando pelo Manchester United (Foto: Miguel Medina/AFP)

Pogba no Brasileirão?

Na última semana, o ex-jogador do Manchester United postou um vídeo vestindo a camisa do Flamengo e os torcedores rubro-negros passaram a especular o volante no time da Gávea. No entanto, foi com o Corinthians que houve maior relação de proximidade.

Em dezembro de 2024, houve muitas especulações de que o destino do francês seria o Timão. O jogador chegou a brincar, em conversa no "The Noite", que não cobraria nada para jogar no Corinthians ao lado de Memphis Depay.

Contudo, o presidente do alvinegro, Augusto Melo, negou qualquer contato com o meio-campista.

Relembre o caso de doping

Paul Pogba foi suspenso do futebol após testar positivo para a testosterona, substância proibida pela Agência Mundial Antidoping (WADA – World Anti-Doping Agency), em controle antidoping realizado depois do entre Juventus e Udinese, no dia 20 de agosto de 2023, pelo Campeonato Italiano.

A condenação de Pogba foi confirmada em fevereiro de 2024 e a pena inicial era de 4 anos, mas o jogador entrou com recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS – Court of Arbitration for Sport) e conseguiu a redução para 18 meses de suspensão - que se encerraram no dia 11 deste mês.

