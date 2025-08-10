Brasileiro do Shakhtar Donetsk entra na mira de gigante italiano

Um dos brasileiros do Shakhtar Donetsk, Eguinaldo entrou na mira da Roma, da Itália, para a próxima temporada. A informação foi dada inicialmente pelo jornal "La Gazzetta dello Sport" e confirmada pelo Lance!.

No entanto, Eguinaldo sofreu uma lesão muscular no confronto de ida das eliminatórias da Europa League entre Shakhtar Donetske Panathinaikos. O brasileiro entrou na segunda etapa, mas precisou deixar o campo com pouco menos de 30 minutos em ação.

Neste domingo (10), Eguinaldo ficou fora dos relacionados do Shakhtar Donetsk contra o FK Lviv, pelo Campeonato Ucraniano. Essa questão da lesão do brasileiro pode ser um empecilho no interesse da Roma no jovem de 21 anos.

No elenco, a equipe italiana conta com poucas opções de jogadores que fazem o setor de lado do campo, como Soulé, Cherubini e El Shaarawi. O atleta do Shakhtar chama a atenção por sua velocidade, mas também pelos bons números conquistados na última temporada.

Em 26 partidas disputadas no Campeonato Ucraniano 2024/2025, Eguinaldo balançou as redes seis vezes e distribuiu sete assistências pelo Shakhtar. A grande performance chamou a atenção da Roma, que aguarda para entender a situação do brasileiro de momento antes de propor uma oferta.

