Jornal italiano cobra reavaliação de Wesley, mas vê melhora de ex-Flamengo

O "La Gazzetta dello Sport" cobrou uma reavaliação no desempenho de Wesley, mas viu uma melhora ex-jogador do Flamengo em campo. O brasileiro foi titular na vitória da Roma por 1 a 0 sobre o Everton, no Hill Dickinson Stadium.

- Wesley precisa ser reavaliado já que Dovbyk mais uma vez teve uma atuação ruim. Gasperini esperava respostas de Wesley e Angeliño. O brasileiro mostrou uma ligeira melhora em relação aos jogos contra Lens e Aston Villa.

Desde a sua chegada na Itália, Wesley assumiu a titularidade nos últimos três amistosos realizados pela Roma durante a pré-temporada. Neste momento, a equipe de Gasperini não tem mais compromissos marcados pelas duas próximas semanas até a estreia da Série A contra a Roma, no dia 23 de agosto.

Aos 21 anos, Wesley vive sua primeira experiência no futebol europeu após sua saída do Flamengo. O lateral-direito era um desejo antigo de Gasperini, que chegou a pedir a contratação do jovem na Atalanta, quando o veterano treinava a equipe de Bérgamo.

