Ex-Corinthians, português é o novo técnico do Remo

O Remo anunciou nesta quinta-feira a contratação do técnico português Antônio Oliveira. O profissional assinou contrato com o clube paraense até o fim da temporada. O europeu tem passagens por Athletico-PR, Benfica B, Cuiabá, Corinthians e Sport.

continua após a publicidade

Antônio Oliveira é o novo técnico do Remo (Foto: Igor Cysneiros/Sport)

Antônio Oliveira chegou ao Remo acompanhado por sua comissão técnica: os auxiliares Diego Favarin, Felipe Zilio, Vitor Couto e Fábio Miguel. Ele foi contratado para substituir Daniel Paulista, contratado pelo Sport, que disputa a Série A do Brasileirão.

➡️Ex-dirigente do Flamengo, Marcos Braz é apresentado por novo clube

A contratação de Antônio Oliveira já tem o toque de Marcos Braz, executivo de futebol do Remo apresentado no início do mês. O dirigente está preparando a renovação do clube para a sequência da Série B do Brasileirão. A equipe ocupa a sétima colocação, com 20 pontos.

continua após a publicidade

- Hoje, estou aqui e a gente precisa analisar com calma e detectar o que a gente tem hoje, ajudar na estruturação, fazer um passo a passo - disse o dirigente em sua apresentação.

Marcos Braz também falou de possíveis contratações do Remo.

- Já estamos analisando o que podemos fazer. Essa janela é de ajustes, curta, de dez dias, em que você tem daqui a um mês uma janela mais extensa. Então, vamos analisar o que vamos fazer nesse primeiro momento e o que iremos fazer em um segundo momento. Vamos fazer as contratações com calma, tranquilidade, porque existe uma excepcionalidade nesse ano, que existe uma segunda janela um pouco mais na frente. Então, será cirúrgica essa primeira janela, para que a gente não traga jogadores que não vão responder dentro de campo — explicou o dirigente, com a esperança de ver o clube paraense na Série A em 2026.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte