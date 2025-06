Atacante português é acusado de maus tratados a animais

João Félix, do Chelsea e da Seleção Portuguesa, gerou uma onde de indignação na web após publicar vídeos e fotos pescando com amigos. No conteúdo, o jogador foi acusado de ter cometido maus tratos contra animais.

Em suas publicações, o atacante, de 25 anos, e um grupo de amigos aparecem segurando um tubarão martelo e o tiram da água enquanto pescavam em Miami, onde o jogador passa suas férias. Em um vídeo, o animal está preso em um anzol, tentando se soltar e se revira na água repetidamente.

Na mesma publicação, o centroavante adicionou a descrição a palavra: "Sharkkkkkkk" com um emoji rindo. Por conta disso, sua postagem teve muitos comentários criticando o jogador e falando que a espécie está ameaçada de extinção.

A União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) classifica os tubarões martelos como uma espécie ameaçada em extinção. A sobrepesca é um dos fatores que os estudos apontam como sendo uma das causas sobre a situação que a espécie está passando.

Deixado de fora do Mundial

Félix vem de uma temporada para se esquecer, o atacante português foi comprado pelo Chelsea, mas foi emprestado ao Milan, da Itália, por conta de ter recebido poucas oportunidades. No entanto, ele não conseguiu demonstrar seu potência no Rossoneri e foi devolvido aos Blues, que optaram por não o relacionar para a Copa do Mundo de Clubes.

João Félix entrando em campo em partida pelo Chelsea (Foto: Reprodução)

João Félix foi revelado pelo Benfica e após ter se destacado pelos Encarnados foi vendido ao Atlético de Madrid por 127 milhões de euros (R$ 548 milhões, na cotação da época), em uma das maiores transferências da história do futebol e a maior venda da história da equipe portuguesa. Após altos e baixos, o português acumulou empréstimos para Barcelona e Chelsea, clube que está atualmente.