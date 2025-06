Time descumpre regulamento da Uefa e é excluído da Conference League

A Conference League não terá a presença de um clube para a próxima temporada. O Tribunal Arbitral do Esporte rejeitou o recurso aberto pelo Drogheda United, que solicitava a permanência no torneio europeu após alegação de ter descumprido o regulamento da Uefa sobre propriedade multiclubes.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O TAS, no entanto, decidiu manter a decisão original excluindo a equipe da competição. O Drogheda United pertence ao Trivela Group, uma entidade de investimento com sede nos EUA, mesmo dono do time dinamarquês Silkeborg, que também garantiu vaga na Conference League da próxima temporada.

continua após a publicidade

A diretoria irlandesa abriu o recurso no dia 5 de junho, afirmando que não cumpria os critérios de propriedade multiclubes conforme previsto no regulamento da Uefa. Desta forma, solicitou a anulação da decisão, além da inclusão no sorteio da segunda pré-eliminatória, em 17 de junho.

O processo foi iniciado no dia 10 de junho, quando o TAS nomeou um Painel de Arbitragem. No dia 16, houve uma audiência virtual, quando houve a decisão de rejeitar o recurso aberto. O Painel considerou as evidências e concluiu que, apesar da mudança da data de avaliação de 3 de junho de 2025 para 1 de março de 2025, a alteração foi devidamente comunicada pela Uefa, e que o clube sabia ou deveria ter conhecimento dessa mudança. Além disso, a maioria do Painel também rejeitou as alegações do Drogheda United sobre o suposto tratamento desigual pela Uefa. Veja a nota na íntegra embaixo.

continua após a publicidade

➡️Uefa atualiza ranking de clubes com fim da temporada; confira

Assim que a decisão foi divulgada, o Drogheda emitiu uma nota oficial lamentando a decisão do TAS e afirmando estar "desolado" com o resultado do recurso. Além disso, tratou a condenação como injusta. No comunicado, os dirigentes também pediram desculpas à torcida.

— É com grande pesar que informamos que perdemos nosso recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte. Discordamos veementemente dessa decisão e esperávamos e acreditávamos que os princípios da justiça e do bom senso prevaleceriam (...) Sabemos que esta decisão causará dor e frustração em toda a nossa comunidade. Não apenas pela decisão em si, mas porque sabemos o quanto isso significou para todos os associados ao Drogheda United. Sabemos o quanto este time lutou para conquistar uma vaga nas competições europeias. Sabemos o quão transformadora essa oportunidade teria sido, não apenas financeiramente, mas emocionalmente para nossos jogadores, nossa equipe e nossa comunidade. Discordamos dessa decisão. Acreditamos que ela é injusta. As regras devem proteger as oportunidades, não impedi-las. Principalmente para clubes que trabalham em conjunto com a comunidade, como o nosso, que lutam todos os dias para superar suas expectativas. Mesmo assim, assumimos a responsabilidade. E pedimos desculpas.

Chelsea conquistou a Conference League nesta temporada (Foto: Henry Nicholls/AFP)

➡️Brasileiro atrai interesse de clubes europeus após vaga na Conference League

Veja a decisão do TAS

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) rejeitou o recurso do Drogheda United Football Club (DUFC) contra a Uefa referente à decisão de remover o clube da Conference League 2025/2026, devido ao descumprimento dos Regulamentos da Uefa sobre propriedade multiclubes. O DUFC recorreu ao TAS contra a decisão do Órgão de Controle Financeiro de Clubes da Uefa, em 5 de junho de 2025, de remover o clube da próxima Conference League, afirmando que ele não cumpria os critérios de propriedade multiclubes do Regulamento da Liga Conferência da UEFA (Art. 5.01) na data de avaliação, de 1º de março de 2025.

O DUFC solicitou que o TAS anulasse a decisão e fosse incluído no sorteio da segunda pré-eliminatória, em 17 de junho de 2025. Tanto o DUFC quanto o Silkeborg IF, que também se classificaram para a competição, são de propriedade do Trivela Group, uma entidade de investimento com sede nos EUA. Em 10 de junho de 2025, o Tribunal do CAS registrou a petição de apelação e iniciou um procedimento de arbitragem. Um Painel de Arbitragem foi nomeado, composto pelo Sr. Kwadjo Adjepong (Reino Unido), Presidente, Prof. Philippe Sands (Reino Unido/França) e Fabio Iudica (Itália). Uma audiência virtual ocorreu em 16 de junho de 2025, após a qual o Painel do CAS emitiu uma Decisão Operacional por maioria para rejeitar o recurso.

O Painel considerou as evidências e concluiu que, apesar da mudança da data de avaliação de 3 de junho de 2025 para 1 de março de 2025, tal mudança foi devidamente comunicada pela Uefa e que a DUFC sabia ou deveria ter conhecimento dessa mudança. Além disso, a maioria do Painel também rejeitou as alegações da DUFC sobre o suposto tratamento desigual pela Uefa. Este foi um procedimento acelerado, ouvido e realizado pelo CAS em cinco dias úteis para cumprir o sorteio da Conference League.

Veja a nota na íntegra

Aos nossos apoiadores, jogadores, funcionários, voluntários e toda a comunidade de Drogheda, é com grande pesar e descrença que informamos que perdemos nosso recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte. Discordamos veementemente dessa decisão e esperávamos e acreditávamos que os princípios da justiça e do bom senso prevaleceriam. Após meses de engajamento, diálogo construtivo, inúmeras horas de preparação jurídica e múltiplas propostas baseadas em estruturas já aceitas no passado, não obtivemos sucesso. Apesar do apoio genuíno e vocal em todo o mundo do futebol, a decisão não nos foi favorável. Estamos desolados com o resultado.

Sabemos que esta decisão causará dor e frustração em toda a nossa comunidade. Não apenas pela decisão em si, mas porque sabemos o quanto isso significou para todos os associados ao Drogheda United. Sabemos o quanto este time lutou para conquistar uma vaga nas competições europeias. Sabemos o quão transformadora essa oportunidade teria sido, não apenas financeiramente, mas emocionalmente para nossos jogadores, nossa equipe e nossa comunidade. Discordamos dessa decisão. Acreditamos que ela é injusta. As regras devem proteger as oportunidades, não impedi-las. Principalmente para clubes que trabalham em conjunto com a comunidade, como o nosso, que lutam todos os dias para superar suas expectativas. Mesmo assim, assumimos a responsabilidade. E pedimos desculpas. Mas, ao mesmo tempo em que ficamos tristes, também nos sentimos encorajados. Não deixaremos que esse revés nos defina. Em vez disso, o usaremos como combustível.

Nosso clube nunca recebeu nada de graça e conquistamos cada centímetro com garra, resiliência e união. E continuaremos assim. Vamos pressionar por reformas para que nenhum outro clube comunitário se encontre nessa situação novamente. Todas as partes podem melhorar. E faremos a nossa parte para garantir que todos consigamos. Compartilharemos mais nos próximos dias. Mas, por enquanto, nosso foco volta-se para o que podemos controlar: a campanha em curso na Liga dos Campeões da Uefa e nossa defesa do título da Copa da FAI, que começa em julho contra o Crumlin.

Há trabalho a ser feito, dentro e fora de campo. Estamos aqui. E não vamos a lugar nenhum. Continuaremos investindo em todas as áreas do clube, incluindo os planos para um novo estádio. Queremos ser presença regular na Europa. Este clube está em ascensão. Nossa liga está em ascensão. E nenhum resultado isolado mudará isso. Nós lutamos. Juntos.