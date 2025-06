Alisson ganha documentário produzido pelo Liverpool

Multicampeão e ídolo da torcida – a ponto de ganhar até uma música própria –, o goleiro Alisson Becker terá documentário produzido pelo Liverpool lançado no dia 20. O título da série é Alisson My Story. Camisa 1 do Reds desde 2018, o gaúcho passou pelo Internacional e defende a Seleção Brasileira com convocações frequentes desde 2015.

A série em três episódios acompanha o goleiro ao longo da temporada 2024-25, que lhe rendeu o seguno título da Premier League, e traz entrevistas especiais com sua família no Brasil, que compartilham histórias de como ele se tornou o goleiro titular do clube e da Seleção.

Colegas de Liverpool e Inter dão depoimentos

Além da família, também estão incluídas entrevistas com colegas de Liverpool, como Virgil van Dijk e Roberto Firmino, os técnicos Arne Slot e Jürgen Klopp, além de parceiros dos tempos de Inter, como Dida e D’Alessandro, além os ex-jogadores Dunga e Taffarel.

Os episódios estarão disponíveis no All Red Video. Para assistir, é necessário ter uma assinatura do All Red Full ou do All Red Video para assistir. Detalhes sobre como assistir estão aqui.

Números no Liverpool

Alisson chegou à cidade dos Beatles em 2018, desde então, esteve em campo em 298 partidas, tomando 269 gols. Ele também marcou um gol para o Reds, na vitória por 2 a 1 sobre o West Bromwich, nos acrescimentos.

O fato lhe rendeu uma música especial da torcida (em tradução livre): "Alisson Becker, o brasileiro no nosso gol. Nós o amamos como se fosse nosso. Ele gosta de dar a bola para o Mo. Houve um escanteio, Alisson correu sozinho, o que aconteceu, você não sabe? Ele marcou um gol inacreditável".

Títulos com os Reds

1 Liga dos Campeões (2018/2019)

1 Mundial de Clubes (2019)

1 Supercopa da Uefa (2019)

2 Premier League (2019/2020 e 2024/2025)

2 Copa Inglesa (2021/2022 e 2023/2024)

1 Copa da Inglaterra (2021/2022)

1 Supercopa da Inglaterra (2021)