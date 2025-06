Com o encerramento do vínculo com o Austria Viena, o zagueiro Lucas Galvão já desperta interesse no mercado europeu. De forma exclusiva, o Lance! teve acesso que o brasileiro despertou o interesse de clubes das primeiras divisões da Áustria e da Turquia. O defensor, que garantiu vaga ao time na próxima Conference League, está livre para assinar sem custos e avalia as opções ao lado de seus representantes.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na temporada 2024/25, Lucas Galvão novamente foi essencial pela equipe da capital, que lutou pelo título do Campeonato Austríaco até a reta final de disputa. Foram 26 partidas e três gols marcados, totalizando 1.816 minutos em campo. O desempenho também se refletiu em números consistentes na Bundesliga.

continua após a publicidade

Foram 4,0 cortes (4º do elenco), 32,4 passes certos (4º), 2,7 bolas longas certas (5º) e 1,6 desarmes (6º), todos por jogo, contribuindo diretamente para que o Austria Wien tivesse a melhor defesa da competição e garantisse importante vaga na Conference League de 2025/26.

Desde sua chegada ao clube em fevereiro de 2022, Lucas Galvão acumulou 94 jogos e três gols, tornando-se o segundo brasileiro com mais partidas oficiais na história do Austria Wien. Natural de São José do Rio Preto/SP e revelado nas categorias de base da Ponte Preta, o zagueiro encerra seu ciclo em alta, com 144 jogos na Liga Austríaca, e analisa o próximo passo da carreira com foco em projetos competitivos.

continua após a publicidade

Conference League 2025/26: quais times vão participar

O Chelsea foi o campeão da edição da Conference League 2024/25 ao vencer o Betis de virada. Para a próxima, 123 times estarão disputando o título. São eles: