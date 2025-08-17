Time de Vini Jr joga hoje? Veja a escalação do Alverca

O Alverca, time comprado por Vini Jr, divulgou a escalação para enfrentar o Braga neste domingo (17), às 14h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Português. Com diversos brasileiros no time, o técnico Custódio não colocou nenhum deles como titular no confronto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ao todo, o Alverca conta com a presença de 10 brasileiros no elenco. São eles: os goleiros Mateus Oliveira e Cristian, os defensores Kaiky Naves, João Douglas, Talisca, o meio-campista Amorim, e os atacantes Sandro Lima, Leo Chu, Felipe Lima e Caio Rosa.

continua após a publicidade

Há 21 anos fora da elite, o Alverca conquistou o acesso à primeira divisão da liga portuguesa na última temporada e com um grande nome por trás do sucesso: Vini Jr, novo dono do clube. O Lance! apurou que o melhor jogador do mundo eleito pela Fifa adquiriu o clube português em dezembro do ano passado junto a um grupo de investidores.

Veja a escalação do Alverca

Contudo, a escalação do Alverca para enfrentar o Braga pela segunda rodada do Campeonato Português tem: André Gomes; Sergi, Naves e Meupiyou; Gonçalo Esteves, Tomás Mendes e Isaac James; Nuozzi, Marezi e Chiquinho.

continua após a publicidade

Alverca divulga escalação para jogo contra o Braga (Foto: Divulgação/Alverca)

Conheça o Alverca, o clube português com alma brasileira

Localizado na região de Ribatejo, no subúrbio de Lisboa, o Alverca foi fundado em 1º de setembro de 1939, dia do início da Segunda Guerra Mundial. As cores principais são azul e vermelha. Em fevereiro deste ano, foi oficializada a mudança de comando para SAF, que foi adquirida por Vini Jr e outros empresários. Após a reestruturação do estádio, o complexo desportivo ficou com a capacidade de 6.900 lugares sentados.

Não é só a presença de brasileiros dentro e fora de campo que torna o Alverca um pedacinho do Brasil em Portugal. A população da pequena cidade, distrito de Lisboa, é composta por 10% de brasileiros, que buscam uma vida tranquila na região com apenas 4 mil habitantes.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.