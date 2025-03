Inglaterra x Albânia: onde assistir, horário e prováveis escalações

Inglaterra e Albânia se enfrentam nesta sexta-feira (21), às 16h45 (horário de Brasília) no estádio de Wembley, em Londres (ING). O confronto é válido pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. O duelo terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).

A primeira convocação de Thomas Tuchel para a seleção inglesa trouxe surpresas, e a principal delas é o retorno de Marcus Rashford. O camisa 9 do Aston Villa, que soma quatro assistências em nove jogos, volta a ser chamado após ter ficado fora da Eurocopa 2024. Além disso, as lesões de Luke Shaw e Lewis Hall abriram espaço para a estreia do jovem Lewis-Skelly, lateral-esquerdo do Arsenal.

O sorteio das Eliminatórias para a Copa do Mundo colocou a Albânia diante de um grande desafio, mas a histórica classificação para a Euro 2024 consolidou o trabalho de Sylvinho e renovou as esperanças do torcedor albanês. Apesar do rebaixamento para a Liga C na Liga das Nações, a base da equipe foi mantida, refletindo a confiança no projeto que pode levar o país à sua primeira participação em um Mundial.

Confira as informações do jogo entre Inglaterra e Albânia; onde assistir

✅ FICHA TÉCNICA

INGLATERRA X ALBÂNIA

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS PARA A COPA DO MUNDO

📆 Data e horário: sexta-feira, 21 de março de 2025, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: estádio de Wembley, em Londres (ING);

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel): Jordan Pickford; Kyle Walker, Marc Guéhi, Levi Colwill; Reece James, Declan Rice, Jordan Henderson, Myles Lewis-Skelly; Jude Bellingham, Marcus Rashford; Harry Kane.

Albânia (Técnico: Sylvinho): Strakosha; Balliu, Ismajli, Ajeti, Naser Aliji; Asllani, Ramadani, Laçi; Bajrami, Manaj, Muçu.

