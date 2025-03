Cole Palmer é cortado da seleção da Inglaterra após lesão

Cole Palmer, destaque do Chelsea na temporada, não estará disponível para a Inglaterra na Data Fifa de março. O meio-campista se lesionou em atividade antes do clássico com o Arsenal, e já havia sido desfalque na derrota para o rival londrino no domingo (16).

A contusão do craque dos Blues ainda é desconhecida, mas segundo a Football Association (FA), entidade principal do futebol inglês, a origem foi em um treino do time comandado por Enzo Maresca. O nome de Palmer nem sequer apareceu entre os relacionados para o dérbi, o que surpreendeu os torcedores na ocasião.

Para substituir o central, o comandante Thomas Tuchel optou pelo chamado a Morgan Gibbs-White, do Nottingham Forest. Campeão mundial sub-17 em 2017, o camisa 10 é um dos destaques da campanha dos comandados de Nuno Espírito Santo, que atualmente, ocupam a terceira colocação da Premier League.

Tuchel havia convocado Palmer para os duelos com Albânia e Letônia, nos dias 21 e 24 de março, respectivamente. Ambos são válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, e marcaram o primeiro compromisso do técnico alemão à frente dos Três Leões.

👀 Sem Cole Palmer, veja os convocados da Inglaterra:

🧤 Goleiros: Dean Henderson, Jordan Pickford, Aaron Ramsdale e James Trafford;

🛡️ Defensores: Dan Burn, Levi Colwill, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Myles Lewis-Skelly, Tino Livramento, Jarell Quansah e Kyle Walker;

🧠 Meio-campistas: Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Curtis Jones, Morgan Gibbs-White e Declan Rice;

🎯 Atacantes: Jarrod Bowen, Phil Foden, Anthony Gordon, Harry Kane, Marcus Rashford e Dominic Solanke