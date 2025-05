Thomas Müller recebeu, na tarde desde sábado (10), uma grande festa por parte da torcida do Bayern de Munique. Antes do confronto com o Borussia Monchengladbach, pela penúltima rodada da Bundesliga, o atacante foi celebrado pelos torcedores presentes na Allianz Arena.

O compromisso pela liga, já conquistada pelos bávaros, é o último do camisa 25 diante de seu torcedor, já que na última rodada, a equipe de Vincent Kompany visita o Hoffenheim, no sudoeste da Alemanha. Visivelmente emocionado, o jogador entrou no gramado diante de um mosaico com os dizeres: "Há 25 anos lutando por nossas cores", além de seu nome.

Após a homenagem da torcida, Müller também foi condecorado pelo clube com um buquê de flores e um quadro com uma foto sua, contendo todos os troféus que conquistou na passagem pela Baviera. Eric Dier, de saída para o Monaco, também foi celebrado pela diretoria, mesmo que tenha passado apenas uma temporada e meia com a camisa vermelha.

Thomas chegou ao clube em 2000, com apenas dez anos, e foi promovido ao profissional oito anos depois. Rapidamente, ganhou espaço e holofotes, e fez parte da equipe vice-campeã europeia em 2009/10, o que o impulsionou à Copa do Mundo disputada na África do Sul, onde foi um dos artilheiros e o líder de assistências.

Ao longo do tempo, empilhou troféus com o Bayern, e ganhou status de líder. As grandes honrarias vieram em 2013 e 2020, com as conquistas da Champions League. Com a atuação deste sábado (10), o astro alcançou a marca de 750 jogos, e é o atleta com mais atuações na história do clube, com 41 à frente do goleiro Sepp Maier.

🔢 Números de Thomas Müller pelo Bayern de Munique

⚽ 750 jogos

🥅 248 gols

📤 274 assistências

🏆 Títulos: 13 Bundesligas, 6 Copas da Alemanha, 8 Supercopas da Alemanha, 2 Champions Leagues, 2 Supercopas da Uefa e 2 Mundiais de Clubes