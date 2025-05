Atual campeão da Copa da Liga na Inglaterra, o Newcastle está prestes e passar por mais uma grande transformação em sua história. Depois de ser comprado por um fundo de investimento da Arábia Saudita em 2021, o que voltou a elevar o patamar esportivo da tradicional equipe inglesa, o clube planeja mudar seu escudo, usado desde o final da década de 1980.

A equipe anunciou através de um comunicado oficial que abriu uma pesquisa para que a torcida vote e opine sobre a mudança de escudo do Newcastle. Segundo a publicação, a ideia do time é fazer isso em parceria com o torcedores para que a nova identidade utilizada seja aprovada pelos apoiadores. Ao longo da história, foram utilizados quatro emblemas diferentes.

- À medida que nosso clube cresce no cenário global, o símbolo que nos representa precisa acompanhar o ritmo. Ele precisa aparecer com clareza e confiança em tudo – dos uniformes aos telões e aos produtos. Então, nos perguntamos: quão bem o nosso escudo atual representa o clube hoje? E quão bem ele nos servirá amanhã? - inicia o texto do clube.

Newcastle foi fundado em 1892 e já teve quatro escudos diferentes.

O questionamento sobre a necessidade de atualização, porém, não deixa de lado a importância que a instituição dá para o atual escudo. Na nota oficial, o clube afirma que a ideia não abandonar as raízes do atual emblema, mas sim torná-lo mais atualizado e pensar no futuro.

- Não se trata de abandonar o passado. Trata-se de levá-lo adiante com orgulho. O brasão faz parte da nossa história. Está em nossas camisas e gravado em nossa pele. Ele merece uma evolução cuidadosa – moldada pelas vozes das pessoas que o amam. Com base no que ouvimos, as atualizações no escudo atual do clube devem ser mínimas e, portanto, a abordagem "refinar e revitalizar" é a nossa recomendação - completa.

Newcastle já teve quatro escudos ao ongo da sua história. (Foto: Reprodução / X)

O atual escudo do Newcastle é uma atualização do emblema utilizado pelo clube que durou até 1976, com destaque para os cavalos-marinhos, que faz referência aos mar que banha a cidade de mesmo nome da equipe, que tem um importante porto às margens do rio Tyne.

Outros dois escudos arredondas foram utilizados até 1988, quando foi firmado o emblema que é utilizado até hoje pelo time.

Consulta e votação com a torcida

Para iniciar as discussões sobre a mudança de escudo, o Newcastle afirma que será realizada uma assembleia de consulta aberta aos torcedores nesta próxima semana. O clube marcou para o dia 14 de maior, próxima quarta-feira, uma reunião com sócios e membros da equipe para tirar dúvidas sobre as mudanças e ouvir sugestões dos torcedores. O evento acontecerá no St. James Park, estádio inaugurado ainda nos anos 1880.

No encontro, o objetivo é entender o que deve continuar igual ao atual, o que pode ser melhorado e o qual deve ser o legado histórico deixado pelo novo escudo do Newcastle. Após essa pesquisa, será realizada uma "segunda fase" aberta para todos os torcedores - não apenas para sócios ou membros - e ainda terá suas datas divulgadas.

Além da consulta feita pelo clube, uma agência de marketing foi contratada para realizar uma pesquisa própria que ouvirá torcedores do clube - sejam membros ou não - e divulgará para o Newcastle o resultado final do seu levantamento, que será levado em consideração na proposta de alteração do escudo.