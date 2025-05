Ancelotti provoca Barcelona antes de El Clásico decisivo por La Liga

Na véspera do decisivo El Clásico, que pode ser determinante na briga pelo título de La Liga, o técnico Carlo Ancelotti não perdeu a chance de provocar o rival Barcelona durante entrevista coletiva. Vivendo possivelmente seus últimos momentos à frente do Real Madrid, o italiano deve comandar sua última partida contra os Culés - adversário que o clube merengue ainda não conseguiu vencer nesta temporada.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Este será o último El Clásico da temporada porque o Barcelona não vai estar no Mundial de Clubes - disse Ancelotti

Retrospecto de Barcelona x Real Madrid na temporada

Apesar da fala de Ancelotti antes do El Clásico, a temporada 2024/25 ficou marcada até aqui com um amplo domínio do Barcelona sobre o Real Madrid, com os Culés vencendo todos os duelos até aqui.

continua após a publicidade

➡️Barcelona recebe boa notícia antes de clássico com o Real Madrid

11ª rodada de La Liga - 26/10/2024

No primeiro clássico da temporada, disputado no Santiago Bernabéu, o Barcelona aplicou um 4 a 0 com gols de Robert Lewandowski, Lamine Yamal e Raphinha.

Final da Supercopa da Espanha - 12/01/2025

Em partida realizada na Arábia Saudita, o Barça voltou a impor sua superioridade com uma vitória por 5 a 2. Marcaram para os catalães Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha e Alejandro Balde. Mbappé e Rodrygo descontaram para o Real.

continua após a publicidade

Final da Copa do Rei - 26/04/2025

Em um clássico eletrizante, os catalães venceram por 3 a 2 na prorrogação. Pedri abriu o placar, o Real virou com Mbappé e Tchouaméni, mas Ferrán Torres empatou no fim do tempo normal e Jules Koundé garantiu o título com um gol na prorrogação.