Clube da Premier League anuncia contratação de diretor brasileiro

O Nottingham Forest, sétimo colocado da última Premier League, anunciou, nesta segunda-feira (7), a contratação de Edu Gaspar, diretor brasileiro. O mandatário, que fechou parceria com o dono do clube, Evangelos Marinakis, no último ano, chega para assumir a função de diretor global, supervisionando todas as operações do futebol dos ingleses, incluindo estratégia e desenvolvimento.

- Estou realmente entusiasmado com este novo capítulo e honrado pela confiança depositada em mim. Este projeto se conecta profundamente com meus valores de inovação e planejamento de longo prazo. Estou ansioso para construir um modelo global de futebol competitivo, sustentável e alinhado com a ambição do nosso presidente - afirmou o diretor.

Edu, que aposentou-se em 2010, acumulou passagens no corpo diretório de Corinthians, Seleção Brasileira e Arsenal - defendeu as três como jogador -, e foi elogiado por seus trabalhos nas três ocasiões. Com o Brasil, fez parte da equipe que ergueu o troféu da Copa América de 2019, o último erguido desde então.

O ex-jogador, inclusive, foi responsável pelo começo do projeto do Arsenal com Mikel Arteta em 2019. Sua saída, no ano passado, foi lamentada pelo comandante espanhol, já que juntos, transformaram os Gunners novamente em uma espécie de potência do futebol inglês.

- Estamos extremamente felizes em receber Edu em nossa família do futebol. Sua experiência global, valores e mentalidade vencedora se alinham perfeitamente com nosso objetivo de fortalecer e expandir nossa plataforma futebolística internacional - declarou Marinakis.

Edu Gaspar conduzirá projeto do Nottingham Forest na Premier League (Foto: Daniel Vorley/AGIF/Lancepress!)

🔰 Além de diretor, Nottingham busca projeto forte na Premier League com brasileiros

Ao que tudo indica, brasileiros são o alvo do bilionário grego para manter o Forest na parte de cima da Premier League. Igor Jesus, que brilhou pelo Botafogo, já foi anunciado como novo centroavante do clube, custando cerca de 11,5 milhões de euros (R$ 73,2 milhões na cotação atual); Jair e Cuiabano, também do Glorioso, são os próximos alvos da diretoria.

