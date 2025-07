Dono da SAF do Botafogo, John Textor se pronunciou pela primeira vez quanto à demissão do técnico Renato Paiva. Em participação no podcast "TalkSPORT", da Inglaterra, o empresário estadunidense explicou a decisão tomada após a eliminação para o Palmeiras nas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo acerta contratação de joia do futebol colombiano

➡️Botafogo faz proposta por Luis Guilherme, do West Ham

- Por que demitimos Renato Paiva depois que ele acabou de vencer o PSG? Ele quebrou os próprios princípios. Ele se afastou do seu plano - iniciou Textor.

- Começou a quebrar os princípios dele, começou a ficar na defensiva. Estávamos jogando na defensiva. Deveríamos ter vencido o Atlético de Madrid. Deveríamos ter vencido o Palmeiras. Somos um time melhor que o Palmeiras. Quando ele quebra os próprios princípios…. E isso foram dez jogos de desenvolvimento. A decisão foi tomada ao longo de dez jogos - completou.

continua após a publicidade

John Textor revelou conversa com o técnico antes da partida decisiva contra o Verdão. O Botafogo chegou cercado de expectativas após boa fase de grupos, mas foi facilmente dominado e pouco assustou os comandados de Abel Ferreira.

Renato Paiva no duelo entre Botafogo e PSG (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

- Eu disse a ele: "Treinador, qual foi o melhor jogo que você já jogou na sua vida como treinador?" Ele disse: "Bem, o PSG". Eu pergunto: "Qual você acha que foi o meu melhor jogo como dono?". E ele começa a olhar. E eu digo: "PSG". Eu pergunto: "Mas aqui não é o PSG. Vocês vão jogar contra o Palmeiras hoje. É hora de jogar futebol. Então, vão lá e detonem, certo?". O que a gente faz? Ficamos sentados assistindo eles avançarem. Então, durante dez jogos, ele ficou cada vez mais na defensiva. Ele estava quebrando seus princípios. E quando você quebra seus princípios, você tem que ir embora.

continua após a publicidade

Para o lugar de RenatoPaiva, o Botafogo acertou com Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti. Ele já assumiu o comando do grupo e chega com o espanhol Luís Tevenet e o britânico Andrew Mangan, auxiliares, e o preparador físico italiano Luca Guerra.

➡️ Conheça a nova comissão técnica do Botafogo com Davide Ancelotti

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo