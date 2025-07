O Botafogo anunciou nesta terça-feira (8) a contratação de Davide Ancelotti, de 35 anos, como novo técnico para a sequência da temporada. Um ex-jogador da Seleção Brasileira alertou o filho do técnico da Seleção sobre John Textor, dono do Glorioso.

Davide assinou com o Glorioso até o fim de 2026 e chega com nova comissão técnica. Junto ao treinador, chegam também dois assistentes. O espanhol Luís Tevenet e o britânico Andrew Mangan. Além deles, também se junta à comissão o preparador físico italiano Luca Guerra.

O italiano chega na vaga deixada por Renato Paiva, que foi demitido depois da eliminação para o Palmeiras no Mundial de Clubes da Fifa. Esse foi um dos motivos usados por Silas, ex-jogador da Seleção Brasileira, para mandar um alerta ao jovem treinador.

- Vai estrear como treinador no Brasil, onde a geografia é gigante, você joga um dia no Sul, outro no Centro, onde você não tem tempo para treinar. Pode ser o melhor do mundo, mas se você não tem tempo para treinar, pegando um time que está em formação e com um dono (John Textor) que é um cara louco - começou Silas.

- Ele beijou o Renato Paiva quando ganhou do PSG e uma semana depois o mandou embora. Ele deixou o time até perto do Mundial sem contratar ninguém, depois contratou todo mundo. Mudou completamente, era um time de imposição física com o Luiz Henrique, Júnior Santos, e trouxe o Artur, que tem característica diferente - terminou o ex-Seleção Brasileira

John Textor é o dono da SAF do Botafogo (Juan Mabromata/AFP)

John Textor acerta compra de joia colombiana para o Botafogo

O Botafogo acertou a contratação do meio-campista Jordan Barrera, de 19 anos, joia do futebol colombiano que pertence ao Junior Barranquilla. Jogador da seleção sub-20 da Colômbia, ele chega para a equipe principal do Alvinegro na segunda janela de transferências e vai ser comandado por Davide Ancelotti.

Jordan Barrera é o camisa dez da seleção sub-20 da Colômbia e foi um dos destaques da última edição do Sul-Americano da categoria. No país, ele também defendeu o Barranquilla FC nas últimas temporadas.

O novo reforço do Botafogo é mais uma das apostas do departamento de scout, chefiado por Alessandro Brito. Barrera também atua pelo lado direito do gramado, um dos focos da SAF de John Textor para o próximo período de transferências, que terá início nesta quinta-feira (10).

Valores da negociação e tempo de contrato ainda não foram confirmados. O jogador é aguardado no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e firmar vínculo definitivo com o Botafogo.

Além de Jordan Barrera, o Botafogo está atento no mercado de transferências em busca de um zagueiro para repor as perdas de Jair, vendido, e Bastos, lesionado, e também por mais peças no setor ofensivo. O Glorioso volta a campo neste sábado (12) para o clássico com o Vasco pelo Brasileirão, mas ainda não sabe se contará com Davide Ancelotti no gramado.