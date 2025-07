Testemunhas discordam de relatório do acidente de Diogo Jota

Dois caminhoneiros, que testemunharam o acidente fatal de Diogo Jota e seu irmão, André Silva, concederam entrevista ao jornal português "Correio da Manhã" e afirmaram que o carro do jogador do Liverpool não estava em alta velocidade no momento da colisão, o que contraria o relatório perficial oficial da Guarda Civil da Espanha.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A perícia afirma que, ao tentar uma ultrapassagem na rodovia A-52, a Lamborghini Hurácan, que tinha os irmãos à bordo, estava em "velocidade excessiva, acima do limite de velocidade da estrada". O acidente, que ocorreu próximo a cidade de Palacios de Sanabria, teve influência de um furo em um dos pneus justamente no momento da tentativa de ultrapassar outro veículo.

continua após a publicidade

Carro de Diogo Jota pegou fogo após acidente em rodovia na Espanha (Foto: Reprodução/X)

Depoimentos das testemunhas

José Azevedo, caminhoneiro que teria presenciado o acidente, afirma que o carro não excedia a velocidade da pista. "Eu filmei, parei, tentei ajudar, mas infelizmente não pude fazer nada. Estou com a consciência tranquila. A família tem a minha palavra de que eles não estavam em alta velocidade. Eu pude ver a marca e a cor do carro quando eles passaram por mim. Eles estavam dirigindo com muita calma. Eu dirijo naquela estrada todos os dias, de segunda a sábado. Eu sei que estrada é e já vi coisas realmente ultrajantes de outros carros, mas eles estavam dirigindo com muita calma", relatou a testemunha.

O jornal local enfatiza que outro caminhoneiro, amigo de José Azevedo, corrobora com o depoimento contrário ao relatório oficial da polícia espanhola.

continua após a publicidade

Diogo Jota, de 28 anos, e seu irmão, André Silva, de 25, morreram na madrugada do último dia 03 de julho. O velório ocorreu em Gondomar, Portugal, no último sábado (05/07) e contou com a presença de jogadores da seleção de Portugal, do Liverpool, treinadores e outras figuras públicas importantes.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.