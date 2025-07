Atacante do México presta homenagem a Diogo Jota

Raúl Jimenez, atacante do México, prestou homenagem a Diogo Jota, que morreu em um acidente de carro na semana passada. Ele marcou o gol de empate da seleção mexicana, que vai empatando por 1 a 1 com os Estados Unidos, pela final da Copa Ouro da Concacaf.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na ocasião, o atacante, que hoje defende o Fulham, da Inglaterra, recebeu na área após jogada trabalhada e bateu forte para vencer Freese e deixar tudo igual no marcador. A partida foi empatada para o intervalo.

continua após a publicidade

Os mexicanos são os atuais campeões do torneio e também são os maiores defensores com 12 conquistas. La Tri busca defender seu último título e que o domínio de seu maior rival continue acontecendo dentro da competição, os norte-americanos venceram duas, das últimas quatro edições.

Raúl Jiménez comemra gol marcado em Estados Unidos x México (Foto: Omar Vega / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Parceiria no Wolves

Raúl Jiménez e Diogo Jota aturam juntos no Wolverhapmton por dois anos, entre 2018 e 2020. Foi ao lado do português que o mexicano viveu sua melhor temporada, marcando 27 gols e dando dez assistências em todas as competições que a equipe disputou.

continua após a publicidade

Jiménez comeorando um gol pelo Wolves na temporada 19/20 (Foto: AFP)

A dupla foi instrumental para que os Wolves conquistassem a vaga inédita para a Liga Europa na temporada 19/20. Além disso, a equipe fez uma das melhores campanhas da história de uma equipe recém-promovida para a Premier League, tendo terminado na sétima posição com 57 pontos.

Após fazer uma temporada histórica, a dupla foi separada. Diogo Jota foi vendido ao Liverpool por 41 milhões de euros (cerca de R$ 286 milhões, na cotação). Por outro lado, Raúl Jiménez continuou atuando pelo Wolverhapmton por mais três temporadas até não ter tido seu contrato renovado e depois ter acertado com o Fulham, clube que está atualmente.