Yeray Álvarez, zagueiro do Athletic Bilbao, testou positivo para doping. O atleta publicou, em suas redes sociais, um comunicado explicando a situação e apontou o uso de um remédio contra queda de cabelo como responsável pela positivação de seu exame.

continua após a publicidade

➡️ Bayern de Munique quer meia ex-PSG para substituir Musiala

- Há algumas semanas, me comunicaram que testei positivo para um exame antidoping. Receber a notícia foi um golpe muito duro, e sinceramente, não podia crer, dado que em nenhum momento da minha vida consumi substâncias ilícitas. Desde que superei uma enfermidade, levo anos fazendo um tratamento contra alopecia, e depois de estudar o caso, comprovamos que o resultado se deu por que tomei de maneira involuntária um medicamento contra queda de cabelo que continha uma substância proibida - afirmou o atleta.

O teste que colocou Yeray na berlinda dos órgãos europeus aconteceu depois do duelo de ida da semifinal da Europa League, diante do Manchester United. O jogador está afastado e impedido de atuar com os Leões enquanto o processo disciplinar está aberto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Yeray Álvarez testou positivo para doping (Foto: Divulgação)

🗣️ Bilbao se manifesta após doping de jogador

Álvarez também não poderá dar novas declarações sobre o assunto até que as investigações avancem. A diretoria do Athletic Bilbao também se manifestou diante da polêmica vivida pelo defensor.

continua após a publicidade

- Como o próprio Yeray declarou, o procedimento está em fase investigativa e sujeito a sigilo. Portanto, o clube não está autorizado a fazer quaisquer declarações públicas adicionais sobre este assunto. Uma vez concluído o processo, Yeray Álvarez e o Athletic oferecerão todos os esclarecimentos pertinentes e necessários.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.