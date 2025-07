Ex-artilheiro do City, Dzeko é anunciado por clube italiano

Edin Dzeko, centroavante com passagens por Manchester City, Inter de Milão e Roma, escolheu um novo destino no futebol italiano. O atleta de 39 anos foi anunciado, nesta quinta-feira (10), pela Fiorentina, assinando um contrato válido até o final do primeiro semestre de 2026.

Em caso de metas cumpridas, o vínculo entre as partes será esticado por mais um ano. Dzeko chega sem custos após deixar o Fenerbahçe de José Mourinho, o qual defendia desde 2023 e anotou 47 gols em 99 compromissos.

🌌 Trajetória de Dzeko no City e na Itália

A experiência de Edin no País da Velha Bota é vasta. Antes de mudar-se para o futebol turco, passou oito anos de sua carreira na Itália, sendo seis temporadas pela Roma e duas pela Inter. Na Serie A de 2016/17, foi o artilheiro, com 29 tentos, mas nunca chegou a conquistar a liga, contentando-se com as Copas da Itália de 2021/22 e 2022/23, ambas pela Nerazzurra.

Revelado pelo Zeljeznicar, Dzeko rodou seu país antes de levar o Wolfsburg ao título nacional em 2008/09. Depois, foi uma das contratações da era rica do Manchester City, e anotou, em 2011/12 um dos gols da vitória sobre o QPR, que deu ao clube seu primeiro título de Premier League em 44 anos.

Edin Dzeko em ação pelo Manchester City (Foto: Gabriel Bouys/AFP)

Além das marcas por clube, o centroavante também é o maior artilheiro da história da Bósnia, com 68 gols marcados. A história foi ainda maior quando, com seus faro goleador, ajudou a seleção a classificar-se para sua primeira Copa do Mundo, em 2014.

