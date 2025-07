Arsenal anuncia contratação de destaque da Premier League; veja

Mikel Arteta elogiou as características do jogador na apresentação

O Arsenal finalizou a contratação de um meio-campista destaque do Campeonato Inglês. Christian Norgaard, do Brentford, é reforço do time de Mikel Arteta e custou 10 milhões libras (R$ 76,2 milhões na cotação atual) aos cofres dos Gunners. O jogador de 31 anos assume a camisa 16 da equipe londrina e se juntará imediatamente ao elenco para a pré-temporada.

Na apresentação de Norgaard, Arteta deu as boas vindas ao volante dinamarquês e falou sobre suas características. "Ele é um meio-campista forte, com excelente consciência tática e versatilidade. Ele também tem presença física e inteligência, o que nos dará mais profundidade e equilíbrio. Christian trará muito ao grupo, tanto dentro quanto fora de campo, e estamos animados para começar a trabalhar com ele neste próximo capítulo de sua carreira", disse o treinador dos Gunners.

Carreira de Norgaard

Christian Norgaard iniciou sua carreira no Lyngby, pequeno clube da Dinamarca, e fez sua estreia no profissional aos 17 anos. Passou brevemente pelo Hamburgo, da Alemanha, antes de retornar ao seu país natal em 2013 para jogar no Brondby, clube tradicional da Liga Dinamarquesa. Por lá, atuou em 147 oportunidades antes de dar um grande salto em sua trajetória, quando fechou com a Fiorentina, em 2018.

Com apenas um ano na Itália, Norgaard fechou com o Brentford e se tornou referência dentro do clube. Pelos Bees, disputou 196 jogos ao longo dos últimos seis anos. A última temporada foi a mais notável, quando o volante dinamarquês atuou em 35 partidas, marcou cinco gols e contribuiu com quatro assistências.

