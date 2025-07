Bayern de Munique quer meia ex-PSG para substituir Musiala

O Bayern de Munique definiu o alvo prioritário para suprir a ausência de uma de suas principais estrelas. Jamal Musiala sofreu uma grave fratura no tornozelo esquerdo no confronto contra o PSG, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, e deve ficar de fora por, pelo menos, metade da temporada. Com isso, os Bávaros querem Xavi Simons como substituto, informa o jornal "The Athletic".

Xavi Simons já hávia demonstrado seu desejo de deixar o RB Leipzig, rival do Bayern no Campeonato Alemão, nesta janela e buscar um novo desafio. Além do interesse do Gigante da Baviera, clubes da Premier League surgem como possíveis destinos para o meia-atacante de 22 anos, que vem de boas temporadas na Alemanha. Segundo o portal "Transfermarkt", Simons está avaliado em 70 milhões de euros (R$ 453,6 milhões na cotação atual).

Xavi Simons em ação pela Holanda na Eurocopa 2024 (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Desempenho recente de Xavi Simons

Xavi Simons está no RB Leipzig há dois anos, quando foi adquirido junto ao PSG por 50 milhões de euros (R$ 324 milhões na cotação atual). Nesse período, o holandês totaliza 76 partidas, com 21 gols e 23 assistências, o que revela uma média de 0,58 participação em gol por jogo. Na última temporada, por exemplo, Simons marcou 11 vezes e deu oito passes para seus companheiros balançarem as redes nas 33 partidas que disputou.

Em sua carreira, Xavi Simons tem um total de 163 jogos por PSG, PSV, Leipzig e seleção da Holanda. O meia marcou 48 gols e distribuiu 38 assistências até então. Vale ressaltar que o jogador também teve uma passagem pelas categorias de base do Barcelona.

