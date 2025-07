Seleção da semifinal do Mundial é anunciada com dois brasileiros; veja

Após o fim da semifinal do Mundial de Clubes, o Dazn, parceiro da Fifa na transmissão da competição, anunciou a seleção da rodada, que contou com dois jogadores brasileiros, mas nenhum do Fluminense. Os dois jogadores respresentantes do Brasil na semana atuam por Chelsea e PSG.

A final da competição está definida após o Chelsea passar do Fluminense e acabar com o sonho brasileiro na competição e o PSG massacrar o Real Madrid por 4 a 0. Veja a seleção da rodada no Mundial de Clubes:

O goleiro é Donnarumma, do PSG. O lateral-direito é Hakimi, do PSG. Os zagueiros são Marquinhos, do PSG, e Chalobah, do Chelsea. Na lateral-esquerda está Cucurella, do Chelsea. No meio-campo, Enzo Fernández e Fabián Ruiz, do Chelsea. No ataque, Barcola e Dembélé, do PSG, e Pedro Neto e João Pedro, do Chelsea.

Marquinhos e João Pedro se destacaram para entrarem na seleção da rodada

Seleção da rodada do Mundial: João Pedro fez dois gols contra o Fluminense, seu ex-clube (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Os dois brasileiros presentes na seleção da semifinal do Mundial de Clubes foram fundamentais nas classificações de Chelsea e PSG para a final. Do lado do Chelsea, João Pedro fez dois gols e castigou seu ex-clube para eliminar o Fluminense.

Do outro, Marquinhos teve atuação sólida na defesa e na armação das jogadas para que o PSG pudesse golera o Real Madrid sem sofrer gols.

A final da competição acontece neste domingo (13), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersei. Chelsea e PSG se preparam na tentativa de se tornarem o primeiro campeão mundial no novo formato.