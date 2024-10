Terceira rodada da Champions League termina com surpresa na liderança

Jogadores do Aston Villa comemoram vitória sobre o Bologna pela Champions League (Foto: Darren Staples / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 19:05 • Redação do Lance!

A terceira rodada da Champions League chega ao fim com um líder inesperado: o Aston Villa, da Inglaterra. Com a vitória sobre o Bologna (Itália), o time comandado por Unai Emery chegou à sua terceira vitória em três jogos - é uma das únicas que ainda tem 100% de aproveitamento.

Na cola do Villa está o Liverpool, também da Inglaterra, com os mesmos nove pontos em três jogos. Os Reds, no entanto, ficam na segunda posição por conta do saldo de gols (6 a 5). Para seguir 100% na competição, o time comandado por Arne Slot venceu o RB Leipzig (Alemanha) por 1 a 0 fora de casa na rodada.

Outra equipe que se destacou na rodada foi o Manchester City, um dos favoritos à conquista do torneio. Os ingleses golearam o Sparta Praga (Tchéquia) por 5 a 0 e subiram para a terceira posição da tabela. O time de Guardiola tem sete pontos em três jogos.

John Stones comemora gol marcado na vitória do Manchester City sobre o Sparta Praga pela Champions League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Espanhóis vivem 'gangorra' na Champions League

Apesar da vitória do Real Madrid por 5 a 2 sobre o Borussia Dortmund, e da goleada do Barcelona por 4 a 1 sobre o Bayern de Munique, as duas equipes têm duas vitórias e uma derrota em três rodadas, mas seguem fora da zona de classificação direta para as oitavas de final da competição.

O Atlético de Madrid, por outro lado, decepcionou mais uma vez e perdeu de virada para o Lille (França). Com duas derrotas na competição, o time de Diego Simeone sequer está na zona de classificação para os playoffs do mata-mata, a fase preliminar às oitavas de final da competição.

A classificação completa da fase de liga da Uefa Champions League você pode conferir no link abaixo.

Antoine Griezmann lamenta resultado do Atlético de Madrid na Champions League (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Veja os resultados da terceira rodada da Champions League

