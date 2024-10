Dusan Vlahovic lamenta derrota da Juventus para o Stuttgart pela Champions League (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 18:36 • Turim (ITA)

Atuando em casa, a Juventus (Itália) decepcionou e perdeu por 1 a 0 para o Stuttgart (Alemanha), nesta terça-feira (22), pela terceira rodada da fase de liga da Uefa Champions League. O gol do jogo foi marcado por Touré no último minuto de jogo. A partida também ficou marcado pela expulsão do lateral-direito Danilo, aos 39 minutos do segundo tempo. O jogador da Seleção Brasileira tomou o segundo cartão amarelo três minutos depois de receber a primeira advertência.

Com este resultado, a Velha Senhora conhece a sua primeira derrota na Liga dos Campeões e fica estacionada na 11ª posição com seis pontos conquistados. O Stuttgart, por sua vez, venceu sua primeira partida na competição e fica na 16ª posição com quatro pontos.

➡️ Veja a classificação atualizada da nova Champions League

Como foi o jogo

Contrariando todas as expectativas, a Juventus sofreu durante o primeiro tempo. Os donos da casa deram apenas dois chutes a gol e ainda sofreram pressão do Stuttgart, que finalizou onze vezes. Os alemães também pressionaram a saída de bola dos italianos, controlaram a posse e tiveram as chances mais claras do jogo. Apesar do surpreendente domínio dos visitantes, o placar não foi alterado.

Na segunda etapa, quem esperava que o técnico Thiago Motta organizasse sua equipe se decepcionou. Isso porque a Juventus voltou com a mesma formação e os mesmos nomes, e sofreu novamente desde o início. Prova disso é que logo aos cinco minutos Deniz Undav teve um gol anulado por toque de mão no início da jogada. Aos 47 minutos, no último lance, Bilal Touré invadiu a área após tabela por dentro e finalizou forte, cara a cara com o goleiro Perin, para garantir a vitória dos alemães.

O que vem pela frente

A Juventus volta a campo no domingo (27), às 14h (hora de Brasília), para enfrentar a Inter de Milão em clássico válido pelo Campeonato Italiano. O Stuttgart, por sua vez, enfrenta o Holstein Kiel pela Bundesliga, no sábado (26) às 10h30 (de Brasília).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Deniz Undav lamenta gol anulado no início do Stuttgart sobre a Juventus no segundo tempo (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUS 0 X 1 STUTTGART

3ª RODADA - FASE DE LIGA - UEFA CHAMPIONS LEAGUE

🗓️ Data e horário: terça-feira, 22 de outubro de 2024, às 16h (hora de Brasília)

📍 Local: Juventus Stadium, em Turim (Itália)

🥅 Gols: El Bilal Touré (47'/2ºT) para o Stuttgart

🟨 Cartões amarelos: Demirovic (6'/2ºT) e Rouault (9'/2ºT) para o Stuttgart; Danilo (36'/2ºT e 39'/2ºT) para a Juventus

🟥 Cartões vermelhos: Danilo (39'/2ºT, após o segundo amarelo) para a Juventus

⚽ ESCALAÇÕES

JUVENTUS (Técnico: Thiago Motta)

Perin; Savona (Cambiasso, aos 10'/2ºT), Kalulu, Danilo e Cabal; Fagioli, McKennie (Manuel Locatelli, aos 10'/2ºT) e Kpherén Thuram (Rouhi, aos 45'/2ºT); Francisco Conceição (Weah, aos 10'/2ºT), Vlahovic (Adzic, aos 23'/2ºT) e Yildiz

STUTTGART (Técnico: Sebastian Hoeness)

Nübel; Vagnoman, Rouault, Chabot e Mittelstädt (Chase, aos 52'/2ºT); Karazor, Stiller e Undav (Rieder, aos 29'/2ºT); Enzo Millot, Leweling e Demirovic (El Bilal Touré, aos 17'/2ºT)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Espen Eskås (NOR)

🚩 Assistentes: Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Elias Bashevkin (NOR)

4️⃣ Quarto árbitro: Kristoffer Hagenes (NOR)

🖥️ VAR: Dennis Johan Higler (HOL)