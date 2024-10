Raphinha marca três, e Barcelona atropela Bayern pela Champions

O dono do jogo! Raphinha marcou três gols na goleada do Barcelona sobre o Bayern (Foto: Josep Lago/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 17:56 • Barcelona (ESP)

O Barcelona goleou o Bayern de Munique por 4 a 1, nesta quarta-feira (23), no Estádio Olímpico de Barcelona, pela terceira rodada da fase de liga da Uefa Champions League. O destaque do jogo foi o brasileiro Raphinha, que marcou três gols. Lewandowski também balançou as redes para o Barça, e Harry Kane descontou para os alemães.

Este resultado coloca o Barcelona na 10ª posição da tabela da Liga dos Campeões, com seis pontos conquistados até o momento. Os alemães, por sua vez, despencam na tabela e terminam a rodada na 23ª posição da classificação, com apenas três pontos conquistados.

Como foi o jogo

O Barcelona abriu o placar antes mesmo do primeiro minuto de jogo com Raphinha, que recebeu lançamento nas costas da defesa adversária e driblou Neuer para marcar. A partir daí, o Bayern passou a controlar a posse de bola para tentar pressionar os espanhóis e até buscou o empate, se aproveitando de inversões de bola, com Harry Kane. Os catalães, no entanto, balançaram as redes mais duas vezes antes do intervalo com Lewandowski e, mais uma vez, Raphinha, mesmo com menos posse de bola e usando ataques diretos.

A segunda etapa ficou marcada pelo terceiro gol de Raphinha logo nos primeiros minutos, o que deu controle total do jogo para o Barcelona. O time do técnico Hansi Flick passou a ter ataques mais perigosos e envolver o adversário com toques curtos, resultando em gritos de "olé" vindos das arquibancadas do Estádio Olímpico de Barcelona. Sem forças para reagir, o Bayern de Munique aceitou a goleada e foi totalmente dominado até o final do jogo.

O que vem pela frente na Champions

O Barcelona volta a campo no sábado (26), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Real Madrid no Estádio Santiago Bernabéu, em clássico válido pela 11ª rodada de La Liga. O Bayern de Munique, por sua vez, encara o Bochum no domingo (27), às 10h30 (de Brasília), pela oitava rodada da Bundesliga.

✅ FICHA TÉCNICA

BARCELONA 4 X 1 BAYERN DE MUNIQUE

3ª RODADA - FASE DE LIGA - UEFA CHAMPIONS LEAGUE

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 23 de outubro de 2024, às 16h (hora de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (Espanha)

🥅 Gols: Raphinha (1'/1ºT, 45'/1ºT e 11'/2ºT) e Robert Lewandowski (36'/1ºT) para o Barcelona; Harry Kane (18'/1ºT) para o Bayern de Munique

🟨 Cartões amarelos: Joshua Kimmich (27'/1ºT) e Goretzka (45'/2ºT)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Iñaki Peña; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez e Alejandro Balde; Marc Casadó, Pedri (Gavi, aos 40'/2ºT) e Raphinha (Dani Olmo, aos 31'/2ºT); Fermín López (Frenkie de Jong, aos 16'/2ºT), Lamine Yamal (Ansu Fati, aos 40'/2ºT) e Robert Lewandowski (Pau Victor, aos 40'/2ºT)

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Vincent Kompany)

Manuel Neuer; Raphaël Guerreiro (Laimer, aos 40'/2ºT), Dayot Upamecano, Min-jae Kim e Alphonso Davies; Joshua Kimmich, João Palhinha (Goretzka, aos 15'/2ºT) e Thomas Müller (Musiala, aos 15'/2ºT); Serge Gnabry (Coman, aos 15'/2ºT), Michael Olise (Sané, aos 15'/2ºT) e Harry Kane

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Slavko Vinčić (SVN)

🚩 Assistentes: Tomaž Klančnik (SVN) e Andraž Kovačič (SVN)

4️⃣ Quarto árbitro: Rade Obrenovič (SVN)

🖥️ VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)