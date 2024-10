Manchester City goleia com boa atuação de Savinho e Ederson no banco

Erling Haaland voa para marcar para o Manchester City pela Liga dos Campeões (Foto: Oli Scarff / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 18:18 • Manchester (ING)

Com boa atuação de Savinho na ponta direita, e com Ederson no banco, o Manchester City goleou com facilidade o Sparta Praga nesta quarta-feira (23), por 5 a 0. Phil Foden, Haaland (duas vezes), Stones e o brasileiro naturalizado português Matheus Nunes marcaram para os ingleses no Etihad Stadium, em jogo válido pela terceira rodada da Champions League.

➡️Vini Jr aumenta recorde brasileiro na Champions League; veja lista

Titular nos dois últimos jogos da Seleção Brasileira, Savinho deu a assistência para o gol mais bonito da partida. Aos 13 do segundo tempo, o atacante brasileiro fez grande jogada pela direita e cruzou para Haaland; o norueguês deu uma puxeta de costas e marcou aquele que seria seu primeiro gol, o segundo do jogo.

A boa atuação de Savinho, contudo, não chegou a ficar em evidência por causa do bom jogo do Manchester City como um todo. O time de Pep Guardiola dominou completamente o adversário: teve incríveis 81% de posse de bola, trocou outros incríveis 768 passes e concluiu nada menos do que 22 vezes ao gol do Sparta Praga. Assim, a goleada foi construída sem maiores problemas.

O goleiro Ederson, por sua vez, ficou no banco. Titular com Dorival Júnior nas duas vitórias recentes da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias, diante de Chile e Equador, ele foi um dos cinco jogadores do Manchester City que atuaram na vitória diante do Wolves por 2 a 1, no último domingo, que foram poupados por Guardiola. Rúben Dias, Gvardiol, Kovačić e Doku foram os outros.

Com a goleada desta quarta-feira, o Manchester City chegou aos 7 pontos em três partidas e ocupa a terceira colocação na Fase de Liga da UEFA Champions League. Outras duas equipes inglesas, Aston Villa e Liverpool, lideram a competição, com três vitórias.