Arsenal sofre no fim, mas vence Shakhtar e entra no G-8 da Champions League

Gabriel Martinelli comemora gol do Arsenal sobre o Shakhtar Donetsk pela Champions League (Foto: Glyn KIRK / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 18:00 • Londres (ING)

O Arsenal (Inglaterra) venceu o Shakhtar Donetsk (Ucrânia) por 1 a 0 nesta terça-feira (22), no Emirates Stadium, pela terceira rodada da fase de liga da Uefa Champions League. O único gol do jogo foi marcado pelo goleiro Riznyk, contra, após jogada individual e finalização do brasileiro Gabriel Martinelli, aos 29 minutos de jogo.

Este resultado coloca os Gunners na quinta posição da tabela da Liga dos Campeões, com sete pontos conquistados até o momento. Os ucranianos, por sua vez, seguem sem vencer na competição e ocupam apenas a 29ª posição da classificação com um ponto conquistado.

➡️ Veja a classificação atualizada da nova Champions League

Como foi o jogo

O Arsenal aplicou uma pressão assustadora sobre o Shakhtar já nos primeiros minutos de jogo. A equipe comandada por Arteta teve controle total da posse de bola, e por consequência do jogo, durante todo o primeiro tempo. O gol, no entanto, demorou a sair: aos 29 da primeira etapa, Gabriel Martinelli recebeu na ponta-esquerda, puxiou para o meio e partiu para cima do marcador antes de finalizar no cantinho; a bola bateu na trave e nas costas do goleiro Riznyk antes de entrar - a Uefa deu gol contra.

A segunda etapa começou da mesma forma como terminou o primeiro tempo, com domínio total do Arsenal. Com o passar do tempo, porém, o Shakhtar soltou mais o time e tentou pressionar os ingleses em busca do empate. As entradas de Kevin, ex-Palmeiras, e Pedrinho, ex-Corinthians, foram importantes na tentativa dos visitantes de voltar para casa com um ponto. Quem esteve mais próximo do gol, entretanto, foi o Arsenal: aos 31 minutos, Trossard cobrou pênalti mas parou na defesa de Riznyk. Assim, o segundo tempo terminou sem gols.

O que vem pela frente

O Arsenal volta a campo no domingo (27), às 13h30 (hora de Brasília), para enfrentar o Liverpool em clássico válido pela nona rodada da Premier League. O Shakhtar, por sua vez, encara o Dinamo de Kiev no mesmo dia, às 13h (hora de Brasília), pelo Campeonato Ucraniano.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Gabriel Jesus foi titular na vitória do Arsernal por 1 a 0 sobre o Shakhtar Donetsk pela Champions League (Foto: Glyn KIRK / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

ARSENAL 1 X 0 SHAKHTAR DONETSK

3ª RODADA - FASE DE LIGA - UEFA CHAMPIONS LEAGUE

🗓️ Data e horário: terça-feira, 22 de outubro de 2024, às 16h (hora de Brasília)

📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (Inglaterra)

🥅 Gols: Riznyk (aos 29'/1ºT, contra) para o Arsenal

🟨 Cartões amarelos: Ben White (34'/1ºT) e Gabriel Martinelli (39'/2ºT) para o Arsenal; Pedro Henrique, aos 51'/2ºT)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

David Raya; Ben White (Mikel Merino, no intervalo), Saliba, Gabriel Magalhães e Riccardo Calafiori (Lewis-Skelly, aos 27'/2ºT); Declan Rice, Thomas Partey e Kai Havertz; Trossard (Jorginho, aos 43'/2ºT), Gabriel Jesus (Sterling, aos 23'/2ºT) e Gabriel Martinelli

SHAKHTAR DONETSK (Técnico: Marino Pusic)

Riznyk; Konoplya, Bondar, Matvienko e Pedro Henrique; Kryskiv, Bondarenko (Marlon Gomes, aos 42'/2ºT) e Sudakov; Zubkov (Pedrinho, aos 19'/2ºT), Eguinaldo (Traoré, aos 39'/2ºT) e Sikan (Kevin, aos 19'/2ºT)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Benoît Bastien (FRA)

🚩 Assistentes: Hicham Zakrani (FRA) e Aurélien Berthomieu (SLO)

4️⃣ Quarto árbitro: Thomas Leonard (FRA)

🖥️ VAR: Benoît Millot (FRA)