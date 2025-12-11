Cenas lamentáveis marcaram o rebaixamento do FC Haka Valkeakoski, da Finlândia, no último domingo (7). O estádio do time foi incendiado por um adolescente, que admitiu o crime, e o fogo atingiu a arquibancada e parte do gramado da Factory Field. A motivação foi o rebaixamento da equipe para a segunda divisão do campeonato local.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com a mídia local, três adolescentes estavam presentes no momento do ato, que está sendo investigado como vandalismo. Não há registro de feridos. Os jovens de 15 anos foram interrogados pela polícia da Finlândia e um deles confessou ter arremessado um objeto com fogo em direção às arquibancadas.

continua após a publicidade

— O incêndio causou danos materiais consideráveis. O incidente também gerou discussões acaloradas nas redes sociais e fortes emoções entre os moradores da cidade. A polícia agradece a todos que fornecem informações. A polícia espera que a discussão sobre o assunto permaneça objetiva e lembra que comunicações inapropriadas e direcionadas a pessoas podem levar a uma investigação criminal.

Em nota, Marko Laaksonen, presidente do Conselho de Administração do FC Haka, lamentou o ocorrido, que prejudicou a estrutura do clube e também a segurança de todos os envolvidos.

continua após a publicidade

— O incêndio é um incidente verdadeiramente trágico. Todos, desde os jogadores aos torcedores, estão profundamente chocados. O evento repentino e descontrolado afetou muitos e abalou a sensação de segurança.

Arquibancadas e gramado foram incendiados após rebaixamento (Foto: Reprodução)

E completou: — Ainda não conseguimos avaliar com precisão os prejuízos financeiros causados ​​pelo incêndio. De qualquer forma, é evidente que os efeitos são significativos e, pelo menos por algum tempo, as operações do clube serão prejudicadas de diversas maneiras.

Haka no Campeonato Finlandês

A equipe ficou na 6ª colocação do Campeonato Finlandês somando 17 pontos em 27 jogos disputados. Foram quatro vitórias, cinco empates e 18 derrotas.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.