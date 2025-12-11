menu hamburguer
Futebol Internacional

Real Madrid atinge marca negativa que não acontecia desde 2003/04

Time espanhol registrou apenas um chute certo na derrota para o Manchester City

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 11/12/2025
15:35
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITY
imagem cameraXabi Alonso durante derrota do Real Madrid para o Manchester City na Champions League (Foto: Thomas COEX / AFP)
A derrota por 2 a 1 do Real Madrid para o Manchester City, na quarta-feira (10), pela Champions League, fez o clube alcançar um feito negativo que não ocorria há mais de 20 anos. O time espanhol registrou apenas um chute certo na partida — o gol do brasileiro Rodrygo — e, segundo dados da Opta, representa o menor desempenho dos Merengues como mandante na competição desde a temporada 2003/04.

O Real Madrid abriu o placar com Rodrygo, que encerrou um jejum de gols de nove meses, ainda no primeiro tempo. Nos 62 minutos seguintes, a equipe de Xabi Alonso não finalizou mais a gol, apesar dos 16 chutes totais ao longo do confronto.

A estatística reacendeu o debate sobre o rendimento ofensivo do Real e evidenciou a ausência de Kylian Mbappé, que não atuou devido a incômodo no joelho esquerdo. O atacante é o principal finalizador do elenco e converte, em média, um gol a cada 3,55 finalizações na Champions. O índice cresceu após os quatro gols marcados contra o Olympiacos, quando alcançou 66% de aproveitamento nas finalizações.

Sem poder contar com Mbappé, o técnico Xabi Alonso optou por começar a partida com Gonzalo García, como o homem referência no setor ofensivo. Com a ação, Endrick ficou no banco de reservas e só entrou aos 79 minutos.

Real Madrid e Manchester City se enfrentaram pela 6ª rodada da Champions League (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
Mesmo com pouco tempo para mostrar serviço, o atacante brasileiro foi bastante participativo, tendo na partida duas finalizações, sendo uma cabeçada que acertou o travessão do gol de Donnarumma.

O que vem por aí para o Real Madrid?

O Real Madrid volta aos gramados no domingo (14), pela 16ª rodada de La Liga, às 17h (de Brasília), contra o Alavés. Os Merengues buscam a vitória para que o Barcelona não abra mais na liderança da competição, que, nesta quarta-feira (10), é de quatro pontos.

