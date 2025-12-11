menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Jornal espanhol indica 'teste final' para Xabi Alonso no Real Madrid

Três jogos antes da viagem para a Supercopa ganham caráter decisivo

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/12/2025
15:39
Xabi Alonso no comando do Real Madrid (Foto: Thomas COEX / AFP)
imagem cameraXabi Alonso no comando do Real Madrid (Foto: Thomas COEX / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Depois da derrota para o Manchester City, o Real Madrid entra em estágio de alerta para a situação de Xabi Alonso. Inclusive, o jornal "Marca" indica que o treinador espanhol terá um "teste final" para convencer a diretoria merengue.

Há uma semana, foi noticiado que a partida contra o Manchester City seria um ultimato para o futuro de Xabi Alonso e, apesar da derrota, o desempenho da equipe foi reconhecido.

— O Real Madrid melhorou contra o City tanto em termos de jogo quanto de atmosfera geral. A atitude dos jogadores foi bem diferente, mas o futebol é julgado, em última análise, pelos resultados, e a derrota para o time de Guardiola, apesar dessa nova imagem e da atmosfera mais positiva, deixou uma reação negativa nas arquibancadas, algo que não agrada à diretoria do Real Madrid - destacou o jornalista José Félix Díaz em sua análise para o "Marca".

Assim, com a cobrança da torcida merengue, Florentino Pérez estaria começando a perder a paciência e coloca os próximos três duelos, contra Alavés, Talavera e Sevilla como decisivos para os planos do Real Madrid com Xabi Alonso. As partidas em questão serão as últimas do ano de 2025 e servirão como prévias à Supercopa da Espanha.

Real Madrid's Spanish coach Xabi Alonso is seen before the Spanish League football match between Real Madrid CF and Valencia CF at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on November 1, 2025. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)
Xabi Alonso vive má fase no comando do Real Madrid (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Pausa antes da Supercopa é colocada como momento de avaliação

Após os últimos três jogos de 2025, o Real Madrid terá uma pausa de duas semanas até a disputa da Supercopa da Espanha, com o Atlético de Madrid como adversário na semifinal. Por isso, os próximos duelos são encarados com caráter decisivo dentro da temporada. A notícia é de que Xabi Alonso possui respaldo das principais figuras do Real Madrid, mas o ruido de torcida, dirigentes e atletas pesa internamente.

