Jornal espanhol indica 'teste final' para Xabi Alonso no Real Madrid
Três jogos antes da viagem para a Supercopa ganham caráter decisivo
Depois da derrota para o Manchester City, o Real Madrid entra em estágio de alerta para a situação de Xabi Alonso. Inclusive, o jornal "Marca" indica que o treinador espanhol terá um "teste final" para convencer a diretoria merengue.
Há uma semana, foi noticiado que a partida contra o Manchester City seria um ultimato para o futuro de Xabi Alonso e, apesar da derrota, o desempenho da equipe foi reconhecido.
— O Real Madrid melhorou contra o City tanto em termos de jogo quanto de atmosfera geral. A atitude dos jogadores foi bem diferente, mas o futebol é julgado, em última análise, pelos resultados, e a derrota para o time de Guardiola, apesar dessa nova imagem e da atmosfera mais positiva, deixou uma reação negativa nas arquibancadas, algo que não agrada à diretoria do Real Madrid - destacou o jornalista José Félix Díaz em sua análise para o "Marca".
Assim, com a cobrança da torcida merengue, Florentino Pérez estaria começando a perder a paciência e coloca os próximos três duelos, contra Alavés, Talavera e Sevilla como decisivos para os planos do Real Madrid com Xabi Alonso. As partidas em questão serão as últimas do ano de 2025 e servirão como prévias à Supercopa da Espanha.
Pausa antes da Supercopa é colocada como momento de avaliação
Após os últimos três jogos de 2025, o Real Madrid terá uma pausa de duas semanas até a disputa da Supercopa da Espanha, com o Atlético de Madrid como adversário na semifinal. Por isso, os próximos duelos são encarados com caráter decisivo dentro da temporada. A notícia é de que Xabi Alonso possui respaldo das principais figuras do Real Madrid, mas o ruido de torcida, dirigentes e atletas pesa internamente.
