O torcedor colorado segue não tendo um dia de paz. Passado o risco de queda na Série A do Campeonato Brasileiro, agora, vive a tensão de um time praticamente acéfalo. Desde terça-feira (9), o presidente do Internacional, Alessandro de Barcellos, corre contra o tempo para fazer anúncios de dirigentes para o futebol, bem como de um técnico. No começo da semana, havia sido anunciada uma coletiva com o cartola para a sexta (12).

Ao longo da terça, o Alvirrubro perdeu os chefes do Departamento de Futebol. O vice de futebol José Olavo Bisol, que pediu demissão; o diretor executivo, André Mazzuco, que foi demitido; e o diretor esportivo Andrés D'Alessandro, que preferiu não ficar a partida da saída de Mazzuco.

Além disso, Abel Braga havia anunciado claramente que sua passagem pela casamata era apenas pelos dois jogos finais do Brasileirão. A ideia é que o técnico, que saiu da aposentadoria para ajudar o Inter, assuma um cargo na direção, provavelmente de coordenador técnico. Com as saídas de Mazzuco e D'Alessandro, porém, é possível que ele permaneça.

Corrida contra o tempo

Se quiser mesmo apresentar novidades na sexta, Barcellos tem um desafio complexo nesta quinta (11). Serão 24 horas de muitas conversas, principalmente com o Rio, onde Abelão está desde a terça. A ideia é convencer o ex-treinador a assumir um cargo diretivo mais próximo do vestiário.

A necessidade de convencimento se deve à contrariedade inicial de Abel com as mudanças ocorridas no começo da semana. Pelo que apurou o Lance!, o treinador campeão do mundo via no executivo e no ex-camisa dois nomes de sua confiança. Sua contratação portanto passa, então, pelas pessoas que entraram nesses postos.

Do lado alvirrubro, a ideia é dar carta branca, ou "a chave do vestiário", para que Abel decida os demais integrantes do departamento. Fala-se em Fabinho Soldado, atualmente do Corinthians. O problema seria o alto salário. O mesmo motivo que impediria Deive Bandeira, atualmente no Botafogo, de retornar ao Beira-Rio.

Em paralelo, nomes de técnicos têm sido analisados por Ricardo Caco Sobrinho, gerente de mercado e Felipe Dallegrave, diretor de futebol, gestão e jurídico. Enquanto não há definição dos novos profissionais, está com eles garimpar o mercado e apresentar soluções.