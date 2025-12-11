United mira meia do Atlético de Madrid para janeiro; veja

O Manchester United segue monitorando o mercado de transferências visando a janela de janeiro e tem um novo alvo. Trata-se do meio-campista Conor Gallagher, do Atlético de Madrid, e segundo o jornalista Alex Crook, os Red Devils estariam buscando um empréstimo pelo atleta inglês.

As dificuldades impostas pelo Fair Play Financeiro da Premier League, em um contexto de meio de temporada, atrapalham os planos de contratar em definitivo alvos mais caros e consolidados. Assim, Conor Gallagher surge como uma opção mais acessível, principalmente pelo modelo de negócio que poderá ter um empréstimo como base.

Avaliado em 40 milhões de euros (R$ 254,6 milhões na cotação atual) pelo site "Transfermarkt", Gallagher não deverá ter uma cláusula de obrigação de compra se uma oferta de empréstimo for aceita pelo Atlético de Madrid. Neste caso, a ideia de Ruben Amorim é testar antes de adquirir um jogador como o meia inglês.

Atleta do Atlético de Madrid, Conor Gallagher é alvo do Manchester United (Foto: Josep LAGO / AFP)

Manchester United possui alvos mais caros para o verão

Apesar do interesse por Conor Gallagher, o Manchester United possui um trio de alvos mais promissores e caros para a próxima janela de verão europeu. Adam Wharton, do Crystal Palace, Elliot Anderson, do Nottingham Forest, e Carlos Baleba, do Brighton, são os meio-campistas que mais agradam ao treinador Ruben Amorim, mas que estão avaliados em cifras próximas ou até superiores a 100 milhões de euros (R$ 636,5 milhões). Dessa forma, o meia do Atlético de Madrid seria uma opção emergencial.

