Com Cristiano Ronaldo entre os selecionados, o técnico Roberto Martínez divulgou a lista dos 26 convocados de Portugal para os jogos contra a Dinamarca, pelas quartas de final da Nations League. Os jogadores devem se apresentar a partir do início da próxima semana, visto que jogam pelos seus clubes entre sábado e domingo.

Na Divisão A do torneio, a seleção lusitana garantiu a classificação em primeiro lugar e invicta no Grupo 1, e foram encaminhados para as quartas de final da competição sem dificuldade. Os últimos compromissos da equipe de Roberto Martínez na Data Fifa foram na goleada por 5 a 1 sobre a Polônia, e o empate por 1 a 1 contra a Croácia.

Capitaneados por Cristiano Ronaldo, Portugal enfrenta a Dinamarca, na próxima quinta-feira (20), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhague (SUI), pelo jogo de ida das quartas. O jogo de volta acontece no domingo (23), às 16h45 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR).

Confira a lista dos convocados de Portugal

Cristiano Ronaldo em ação pela seleção de Portugal (Foto: Reprodução)

Goleiros: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting) e José Sá (Wolverhampton).

Defensores: Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Wolverhampton), Nuno Mendes (PSG), Nuno Tavares (Lazio), Gonçalo Inácio (Sporting), António Silva (Benfica), Ruben Dias (Manchester City) e Renato Veiga (Chelsea).

Meio-campistas: João Palhinha (Bayern Munique), Rúben Neves (Al-Hilal), Vitinha (PSG), João Neves (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), João Félix (Milan) e Bernardo Silva (Manchester City).

Atacantes: Rafael Leão (Milan), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Geovany Quenda (Sporting), Pedro Neto (Chelsea), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Ramos (PSG) e Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).

