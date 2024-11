Nations League: quem sobe, quem cai, quem joga o mata-mata e as repescagens

A fase de grupos da Nations League 2024-25 chegou ao fim nesta terça-feira (19). Entre classificados à fase eliminatória, promovidos e rebaixados de divisão, a competição parte para as fases decisivas, disputadas a partir de março de 2025. O Lance! separou um resumo das principais informações do torneio até aqui. Confira!

Nations League: resumo da primeira fase

Classificados para o mata-mata da Nations League (sorteio no dia 22/11):

Campeões dos grupos: Portugal, França, Alemanha e Espanha

Vices dos grupos: Croácia, Itália, Holanda e Dinamarca

Quartas de final nos dias 20 e 23/03/25

Semifinais em jogo único nos dias 4 e 5/06

Disputa do 3º lugar e final no dia 8/06

Disputam a repescagem A/B (sorteio no dia 22/11):

Terceiros da Liga A: Escócia, Bélgica, Hungria e Sérvia

Vices da Liga B: Ucrânia, Grécia, Áustria e Turquia

Jogos nos dias 20 e 23/03/25

Subiram da Liga B para a Liga A

República Tcheca, Inglaterra, Noruega e País de Gales

Caíram da Liga A para a Liga B

Polônia, Israel, Bósnia-Herzegovina e Suíça

Disputam a repescagem B/C (sorteio no dia 22/11):

Terceiros da Liga B: Geórgia, Irlanda, Eslovênia e Islândia

Vices da Liga C: Eslováquia, Kosovo, Bulgária e Armênia

Jogos nos dias 20 e 23/03/25

Subiram da Liga C para a Liga B

Suécia, Romênia, Irlanda do Norte e Macedônia do Norte

Caíram da Liga B para a Liga C

Albânia, Finlândia, Cazaquistão e Montenegro

A Espanha teve a melhor campanha da Liga A na Nations League da Uefa (Foto: Miguel Riopa/AFP)

Próximos passos

O sorteio para definir os confrontos da próxima fase da competição acontecerão na próxima sexta-feira (22), em Nyon, na Suíça. Nele, serão determinadas as quartas de final e o chaveamento na briga pelo título da Nations League, além das partidas de playoffs que decidirão as situações de acesso/descenso entre as divisões A, B, C e D da Nations League.

As quartas de final e os confrontos de repescagem serão disputados em formato de mata-mata, mas a partir das semifinais, as partidas serão decididos em jogo único. A sede da finalíssima da Nations League ainda não foi definida, porém, será sorteada entre os semifinalistas da edição.

